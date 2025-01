La Varesina attende l’Arconatese, la Castellanzese va a Sesto San Giovanni

Tra sabato 11 e domenica 12 gennaio andranno in scena le sfide valide per la ventunesima giornata del Girone B di Serie D. Varesina e Castellanzese scenderanno in campo sabato: le Fenici alle 14.30 sfideranno al Varesina Stadium l’Arconatese, mentre la Castellanzese sarà ospite della Pro Sesto, al “Breda” il calcio d’inizio è previsto per le 15. Domenica i due posticipi Ospitaletto – Vigasio e Crema – Ciliverghe chiuderanno il programma del secondo turno del girone di ritorno.

VARESINA – ARCONATESE

Le Fenici attendono tra le mura amiche il fanalino di coda Arconatese per cercare di ritrovare la vittoria per non perdere ulteriore terreno nei confronti della vetta. I rossoblù infatti stanno attraversando un periodo non facile, perché le Fenici nelle ultime sei partite disputate ne hanno vinta soltanto una contro la Nuova Sondrio e da prime della classe sono scivolate al quarto posto a -7 dalla capolista Ospitaletto. Dall’altra parte arriva una squadra che è alla disperata ricerca di punti per provare a risalire la china. Infatti la formazione milanese allenata da mister Giovanni Livieri è attualmente ultima in classifica con tredici punti raccolti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte. L’ultima vittoria per gli oroblu risale all’8 dicembre scorso nella gara interna contro il Sangiuliano City. Nel girone di ritorno i milanesi dovranno fare di tutto per cercare di recuperare terreno e conquistare una disperata salvezza, a questo scopo la squadra di Arconate dovrà migliorare sia in attacco che in difesa poiché in queste prime venti partite è stata la squadra che ha concesso più gol (36) e la penultima per reti segnate (15). Nella gara di andata si impose la Varesina per 1-0 grazie alla rete di Bertoli.

PRO SESTO – CASTELLANZESE

La prima trasferta del 2025 per la Castellanzese è allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni. I neroverdi devono cercare di ritornare a fare punti per evitare di essere risucchiati nella zona retrocessione ormai distante appena un punto. Entrambe le squadre arrivano da periodi complessi, infatti la formazione allenata da mister Corrado Cotta nelle ultime 5 partite ha raccolto solamente un punto, quello contro il Desenzano nell’ultima gara del girone di andata. Invece la squadra di mister Daniele Angellotti nelle ultime cinque apparizioni ne ha vinta solo una e pareggiate due, questi risultati hanno staccato la Pro Sesto rispetto alla zona playoff che ora dista 5 lunghezze. Il miglior marcatore dei biancocelesti è il centravanti Alessandro De Respinis con 5 reti all’attivo, due gol in meno rispetto al giocatore neroverde più prolifico che è Mario Chessa con 7 realizzazioni. All’andata vinse la Castellanzese per una rete a zero grazie al gol di Roberto Colombo.

21° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Breno – Sangiuliano City, Club Milano – Ciliverghe, Desenzano – Magenta, VARESINA – ARCONATESE, Chievo – Pro Palazzolo, Caratese – Casatese, PRO SESTO – CASTELLANZESE, Sant’Angelo – Nuova Sondrio, Crema – Fanfulla, Ospitaletto – Vigasio.

CLASSIFICA

Ospitaletto 44, Desenzano 41, Caratese 38, VARESINA 37, Pro Palazzolo 35, Sant’Angelo e Casatese 33, Pro Sesto 30, Breno 29, Chievo 27, Sangiuliano City 23, Club Milano e Magenta 22, CASTELLANZESE 21, Vigasio 20, Nuova Sondrio e Fanfulla 19, Crema 18, Ciliverghe 16, Arconatese 13.