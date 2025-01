“Labiday – 10 anni spettacolari”, a Cislago si festeggia il Laboratorio delle Idee

L’associazione Culturale e Compagnia Teatrale “Il Laboratorio delle Idee” festeggia i suoi 10 anni di attività. Una serie di eventi per celebrare l’importante traguardo.

VENERDÌ 17 GENNAIO

Alle ore 21.00, alla Sala Convegni di Villa Isacchi, “Parole Volanti”, incontro con l’Avv. Beatrice Dalia (mediatrice familiare, formatrice teatrale e volto noto della televisione) per una chiacchierata sul periodo conflittuale dell’adolescenza, come affrontarlo e come il Teatro può aiutare in questo caso.

SABATO 18 GENNAIO

All’Auditorium “L’Angolo dell’Arte”, Laboratori gratuiti di Teatro e Danza a partire dalle ore 14.00 e, alle ore 21.00, spettacolo “LABIDay Show”: ripercorriamo insieme i nostri 10 anni di vita sul palco.

Durante tutto il pomeriggio sarà presente lo Staff Labidee per info e una piccola mostra con locandine, costumi e oggetti di scena.