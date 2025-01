L’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza all’evento di Fondazione Oratori Milanesi con il coro Vocal Dreams

C’era anche un po’ di Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza alla tradizionale Festa dei Presepi di FOM – Fondazione Oratori Milanesi: il coro di istituto Vocal Dreams, nella formazione composta dagli alunni della scuola secondaria, si è esibito nella splendida cornice del Salone Pio XII di Casa Schuster, allietando la premiazione del concorso presepi (72ma edizione per la città di Milano e 37ma edizione per la diocesi). Gli allievi, diretti come sempre dal Maestro Stefano Torresan, docente di Musica presso la scuola primaria e la scuola secondaria, hanno cantato alla presenza del Vicario generale monsignor Franco Agnesi nell’evento pensato per diffondere la cultura del presepe nelle comunità e negli oratori.

Il coro Vocal Dreams, composto da allievi della scuola primaria e della scuola secondaria, è nato nel 2011 e si propone come attività pomeridiana: molto più di un laboratorio extrascolastico, ma una vera palestra di competenze per la vita. Il progetto propone infatti un percorso di crescita e di formazione dai 6 ai 14 anni. Attraverso il canto si sviluppano obiettivi non solo musicali che promuovono il benessere imparando a gestire le proprie emozioni in un atteggiamento positivo verso la vita; cantare insieme significa imparare ad ascoltare se stessi e gli altri, favorendo l’attenzione e la concentrazione; riconoscere le proprie risorse e ad acquisire fiducia in se stessi. In un coro ognuno trova un suo spazio e le voci si mettono in relazione una con l’altra; nell’attività del coro, infine, si impara il coordinamento ritmico attraverso semplici coreografie e la Body percussion.

Oltre ad animare le liturgie e i momenti di festa dell’Istituto, il coro ha tenuto concerti a Castellanza e comuni limitrofi. Ha inoltre partecipato a diverse edizioni del Festival di Primavera dal 2012 al 2014. Nel maggio 2015 ha partecipato al concorso nazionale per voci bianche di Malcesine (VR) e nel febbraio 2016 ha vinto il primo premio al concorso Bimbi in Canto di San Donato Milanese. Dal 2017 al 2020 ha partecipato al Festival Movincanto con i maestri Basilio Astulez, Eva Ugalde, Denis Monte e Sofia Gioldasi. Nel maggio 2017 alla rassegna indetta dall’USCI (Unione Società Corali Italiane) Lombardia ‘Cori di classe’, il coro è stato segnalato come Primo coro scolastico lombardo. Entrambe le sezioni del coro hanno rappresentato la provincia di Varese nel 2023 e nel 2024 alla rassegna Cori di Classe presso la sala Verdi del Conservatorio di Milano.

La partecipazione all’evento diocesano è stata una grande emozione per gli allievi e un riconoscimento dell’attenzione che l’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza dedica al potenziamento delle capacità musicali degli alunni.