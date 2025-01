Mandole verso Sassari: “Concentrati per 40’ sul piano partita”

Dopo la vittoria contro Napoli e aver salutato l’anno nuovo, la Openjobmetis sarà impegnata per la prima del 2025 a Sassari. Una trasferta insidiosa per i biancorossi, a mezzogiorno di domenica 5 gennaio, in cerca di un successo che lontano da Masnago ancora manca.

Ad anticipare la gara è coach Herman Mandole: «Non siamo al meglio: Assui è con la Next Gen, Bradford sta conoscendo i nuovi compagni, Hands ha un’infiammazione al tendine d’Achille e non si è allenato al cento percento e Gray è affaticato. Desonta ha portato un’energia diversa in campo, in particolare quando va al ferro crea situazioni importanti per noi, anche passando la palla».

L’obiettivo per la trasferta a Sassari sarà cercare la prima vittoria esterna del campionato: «I giocatori lo sanno che una vittoria in trasferta potrebbe sbloccarci – spiega l’allenatore biancorosso -. Serve maggiore pazienza, spesso tiriamo male per fretta e questo ci porta a prendere parziali negativi in pochi minuti. Dobbiamo stare sempre concentrati sul piano partita. Questo è il mio lavoro come allenatore e chi non lo fa sta fuori. Quando lo abbiamo fatto siamo riusciti a conquistare le vittorie e giocare bene, ma quando vogliamo fare qualcosa di diverso prendiamo tanti punti. Dobbiamo evitare i blackout che ci sono stati in trasferta, ma farlo come squadra, non solo come singoli. Sassari ha una squadra con tantissimo talento, penso che dovremo stare molto attenti a difendere sul pick’n’roll e tornare a prendere rimbalzi difensivi».