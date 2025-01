MIlano-Varese, Tangenziale Nord e raccordo fiera: le chiusure degli svincoli di giorno

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sulla A8 Milano-Varese e sull’R37 Raccordo Fiera Milano, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 10:00 ALLE 16:00 DI LUNEDI’ 13 E DI MARTEDI’ 14 GENNAIO

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese. In alternativa, si consiglia di proseguire sul Raccordo Fiera Milano verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi sulla A8 verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano;

-sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho. In alternativa, si consiglia di entrare a Bollate Novate.

DALLE 10:00 ALLE 16:00 DI MERCOLEDI’ 15 E DI GIOVEDI’ 16 GENNAIO

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho. Pertanto, il traffico in uscita presso il nodo Fiera Milano, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, dove potrà uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per riprendere il Raccordo Fiera e proseguire verso Rho.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37) sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in uscita per chi proviene da Monza. In alternativa, si consiglia di proseguire sul Raccordo Fiera Milano verso Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano Est- Sud/ P3-4/Cargo2-3 e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi uscire a Mazzo di Rho.

DALLE 10:00 ALLE 16:00 DI VENERDI’ 17 GENNAIO

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza. Pertanto, il traffico in uscita presso il nodo Fiera Milano, dovrà proseguire obbligatoriamente sul Raccordo Fiera (R37) verso Rho, dove potrà uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza e immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza.