Mineral&Bijoux: pietre e minerali in mostra a Malpensa Fiere

Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025 presso Malpensa Fiere, è in programma la fiera Malpensa Mineral&Bijoux, la mostra mercato dedicata all’affascinante e colorato mondo di pietre preziose, minerali, fossili e bigiotteria, in contemporanea con Malpensa Benessere ed Expo Elettronica

Un’occasione imperdibile quella che sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025 presenta l’irresistibile richiamo di vere meraviglie della natura, che pur svelando la loro bellezza non dissipano il fascino misterioso che accompagna le straordinarie opere artistiche realizzate da terra e mare quando “madre natura” si esprime al meglio.

L’uomo osserva e trae auspici ed energia, da tempi immemori, da cristalli e gemme, pietre e minerali.

Alla mostra mercato, è ammirabile l’offerta di circa 50 espositori con minerali, gemme e oggettistica, fossili e bigiotteria, provenienti da ogni continente. Una full immersion nella capacità creativa espressa da culture diverse, che, a visitatori e addetti ai lavori, garantisce stupore per l’enorme varietà di scelta fra elementi naturali, lavorazioni di preziosa bigiotteria, oggettistica di pregio per la casa, libri per interessanti approfondimenti.

Malpensa Mineral&Bijoux, è un indiscutibile eden anche per esigenti collezionisti. Sia che ambiscano ai caldi dorati riflessi delle ambre, provenienti dal Baltico e da Santo Domingo, sia che privilegino le molte tonalità di giade, acquemarine, topazi o turchesi, sia in pezzi grezzi che tagliati, per diventare splendide gemme. Pezzi eccezionali, che al naturale o montati in gioielli e bigiotteria, nuovi o antichi, possono ammaliare ben oltre l’oggetto.

Organizzazione

Estrela Fiere

mineralshow@estrela.it

M. +39 333 5856448

