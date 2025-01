Nuovo anno, nuova fase: i Mastini iniziano il Master Round a Feltre

La prima parte della stagione e il 2024 si sono chiusi con una sconfitta casalinga per i Mastini, battuti lo scorso 28 dicembre in casa dall’Appiano (leggi qui). Dopo aver festeggiato l’arrivo del 2025, per i gialloneri inizia il Master Round e il primo appuntamento per la seconda fase del campionato sarà sabato 4 gennaio (ore 19) in casa del Feltre.

I Mastini sono riusciti ad avere la meglio in entrambi i due precedenti stagionali contro i bellunesi, di cui una davvero emozionante ai supplementari (leggi qui). Non è mai mancato lo spettacolo tra le due squadre, ma i ragazzi di coach Glavic sperano di fare tris e iniziare il Master nella maniera migliore.

Per la prima giornata scenderanno sul ghiaccio anche l’Appiano a Caldaro, mentre l’Aosta farà visita all’Alleghe. Dopo la trasferta a Feltre, i gialloneri torneranno in scena lunedì 6 gennaio alla Acinque Ice Arena contro l’Alleghe (ore 19.30) per la seconda giornata.