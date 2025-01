Paccotiglia deluxe è un’esilarante parodia del circo in scena allo Sbocc

Ospite speciale del primo appuntamento del 2025 della rassegna di Teatro Circo dello Sbocc (la scuola di circo SbocciArte di Cassano Magnago) è il duo Circo Pacco con lo spettacolo Paccottiglia Deluxe – Cialtroneria di qualità superiore!

L’appuntamento è per venerdì 24 gennaio alle ore 21 alla Scuola di Circo SbocciArte, in via Vittorio Veneto 1 a Cardano al Campo.

Travolgente e irriverente, Paccottiglia Deluxe è uno spettacolo che reinventa il circo in chiave parodistica. Teatro fisico e comicità non verbale si mescolano a numeri esilaranti al limite del ridicolo. Tra piogge di pop-corn, pupazzi indomabili, animali improbabili e acrobazie eccentriche, Frank Duro e Gustavo Leumann regalano al pubblico una serata di pura follia e risate che lascia il segno!

Spettacolo adatto a tutte le età.

Prenotazione consigliata a QUESTO LINK.