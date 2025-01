Presentata la maratona di Milano 2025 con 40mila runner e il record di iscritti dall’estero

Domenica 6 aprile 2025 sarà il giorno della 23esima edizione della Wizz Air Milano Marathon, la maratona più veloce d’Italia organizzata da RCS Sports & Events, culmine di una quattro giorni di sport.

Una vera festa per la città, con tantissime iniziative e attività a partire da giovedì 3 aprile, giorno di apertura del Milano Running Festival al MiCo. Saranno 40 mila i runner coinvolti tra maratona e staffetta, senza contare la cornice del pubblico. A due mesi e mezzo dalla gara è già record di runner provenienti dall’estero: sono ben 4.600. Nel 2024 registrati circa 3.600 stranieri.

La TOP 5 delle nazioni partecipanti vede l’Italia al primo posto, seguita con ridottissimo scarto dalla Francia (31 per cento contro 24 per cento), poi Regno Unito, Belgio e Irlanda. Per il 2025 sarà record anche nel numero di iscritti: oltre 10mila, a fronte degli 8.545 della scorsa edizione. “A oggi, il 90 per cento degli iscritti parteciperà alla Wizz Air Milano Marathon per la prima volta e per il 30 per cento di loro ciò rappresenterà l’esordio sulla distanza della maratona”, precisa Luca Onofrio, Responsabile Mass Events di RCS Sports & Events.

La UniCredit Relay Marathon, la staffetta che divide i 42,195 km del percorso ufficiale in 4 frazioni, giunge quest’anno alla 13esima edizione e si pone l’ambizioso obiettivo di superare i 2 milioni di euro di raccolta solidale sulla piattaforma di Rete del Dono – partner del progetto –, grazie alle donazioni delle aziende e degli oltre 16 mila staffettisti, frutto delle campagne di crowfunding delle 103 ETS (Enti del Terzo Settore) partecipanti.

Confermato anche il Title sponsor dell’evento riservato alle famiglie, la Levissima Family Run. Si tratta dell’evoluzione della School Marathon, una manifestazione che in 7 anni ha registrato la partecipazione di oltre 54 mila bambini e accompagnatori e che dallo scorso anno si è aperta alle famiglie, consentendo la partecipazione anche agli adulti. Nella prima edizione ha visto al via oltre 8 mila “family runner”.

Si svolgerà il 5 aprile in City Life e ci sarà la grande novità di un arrivo inedito: al termine del percorso di circa 3 km, i runner taglieranno il traguardo al Velodromo Vigorelli, luogo simbolo della città, dove potranno scoprire altri sport oltre l’atletica: canottaggio, pallamano, football americano, rugby.

Per il 2025 tornano i Punti Tifo sul percorso di maratona e staffetta. Introdotti per coinvolgere sempre di più la città e i suoi abitanti sulla scia delle più grandi maratone internazionali, si sono rivelati un successo tale da crescere nel numero: ci sarà un Punto Tifo ogni 2 chilometri, per un totale di 20.

Verranno organizzati in collaborazione con le ETS e uno, in particolare, con Rete del Dono. Sarà un modo per fare sentire ad atleti e amatori la vicinanza e il tifo dei cittadini, come anche l’opportunità per tutti di trascorrere una domenica all’insegna dello sport.

Ma per i runner che vi partecipano, una maratona comincia molto prima del giorno della gara. Per affiancare i corridori impegnati negli allenamenti di avvicinamento alla maratona meneghina, lo scorso novembre è partito il Training Program della Road to Wizz Air Milano Marathon 2025, il programma di allenamenti collettivi ideato da RCS Sports & Events. Presso la sede di Why Run, lo store milanese dedicato alla corsa, si svolgono con cadenza mensile i Running Talks, incontri con esperti del running che svelano agli appassionati i segreti della maratona. I prossimi appuntamenti saranno il 25 gennaio (La tecnologia per la corsa: quali dispositivi usare durante l’allenamento), il 22 febbraio (Il carburante necessario per correre: consigli su nutrizione e integratori) e il 22 marzo (Respirare per vincere. Gli esercizi di respirazione per potenziare la corsa). Tutte le informazioni qui.

I consigli sono messi in pratica con la serie di sessioni di allenamento Let’s run together. Evento di lancio domenica 26 gennaio presso il campo XXV Aprile di Milano, seguirà un allenamento ogni sabato fino a quello precedente la maratona. L’8 marzo, invece, un appuntamento speciale dedicato alle donne in occasione della Giornata internazionale della donna.

Nell’evento di oggi sono state svelate le maglie ufficiali di Wizz Air Milano Marathon, UniCredit Relay Marathon e Levissima Family Run 2025. Le maglie finisher, in particolare, riservate a chi terminerà la 42,195 km, sono realizzate dal Technical Partner ASICS. RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, abbraccia il mondo della corsa diventando la radio ufficiale della Wizz Air Milano Marathon 2025. Dopo il successo ottenuto con RCS Sport per il Giro d’Italia e il Giro d’Italia Women, con collegamenti in diretta, interviste ai protagonisti e contenuti esclusivi dietro le quinte, la radio accompagnerà gli ascoltatori per vivere ogni momento della maratona.