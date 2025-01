Protesta degli studenti dell’Einaudi di Varese per un bagno rotto

Protesta degli studenti dell’Einaudi di Varese, questa mattina mercoledì 15 gennaio, fuori dalla sede di via Trentini. I ragazzi hanno deciso di richiamare l’attenzione sulle condizioni dei bagni. Quello femminile è fuori uso da qualche tempo e le continue richieste delle studentesse non hanno portato alcun effetto. Da qui la protesta di due ore fuori dall’edificio. Alle 10, tutti sono rientrati in classe a fare lezione.

La dirigente Samatha Emanuele assicura che la segnalazione a Villa Recalcati è stata fatta e che i lavori di sistemazione avverranno a breve. La situazione dei servizi igienici è decisamente migliorata, chiarisce la dirigente: « I problemi sono recenti e occorre rispettare i tempi tecnici perchè vengano risolti. Posso assicurare che l’impegno della Provincia per garantire il servizio ai ragazzi».