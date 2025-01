Rotte di Malpensa, il Comitato di Coarezza va al contrattacco

«Si sono svegliati tardi, i consiglieri di Somma Lombardo: è da gennaio che chiediamo che il consiglio si occupi di questa vicenda delle rotte di decollo e lo hanno fatto solo oggi, in difesa del sindaco». Il Comitato di Coarezza – frazione di Somma – incalza la maggioranza, sulla vicenda della speriemntazione delle rotte, conclusa a novembre e in attesa di conferma degli scenari.

La decisione definitiva sulle rotte di Malpensa è stata rinviata a questo inizio 2025, ma nel frattempo continua l’animato dibattito, che vede soprattutto i Comitati di Coarezza, Golasecca e Varallo critici verso le scenario e contrapposti anche politicamente alla maggioranza sommese, che ha fatto quadrato intorno al sindaco Bellaria.

«La nostra solidarietà va al comitato di Golasecca» dice Silverio Colombo, replicando alla lettera della maggioranza di centrosinistra al governo di Somma.

«Noi appoggiamo in toto la loro iniziativa e le loro richieste, compreso parificare l’orario sulle due piste. La lettera dei gruppi di maggioranza era un compitino fatto male, pieno di inesattezze» sostiene ancora Colombo. «I dati di Arpa portano alla luce il superamento dei livelli del piano acustico comunale».

«La centralina di Coarezza – incalza Maurizio Fortina – supera i livelli del piano acustico comunale, sia di giorno che di notte. Arpa ci dice che è il sindaco che deve intervenire. Smettiamola di parlare solo di Lva: il sindaco deve rispettare i valori del piano acustico, che prevede 55 decibel di giorno e 45 di notte sulla base del valore Lec, che comprende tutto il rumore»

«Tre rotte su quattro effettivamente interessano il quadrante con Coarezza, Golasecca e il Piemonte: il rispetto è dovuto ai cittadini di queste zone. Se si voleva contenere il rumore bastava che il nostro sindaco non firmasse il Masterplan, che prevede un aumento fino a 40 milioni».

Colombo prende una frase dal duro editoriale di Gianni Barbacetto su Giuseppe Sala: «”Un sindaco attento al bene comune dovrebbe ascoltare tutti”, anche chi è danneggiato dagli aerei. Il sindaco tenta di screditare tutti»

E le diverse assemblee di presentazione dei dati, non sono comunque state un segnale di apertura? «Le assemblee – continua Fortina – si trasformano in una lezione che ci fanno, non avendo noi prima i dati per poter controbattere. Noi abbiamo chiesto direttamente ad Arpa i dati Lec su Coarezza»

Il richiamo al rispetto da parte della maggioranza, dicono, è fuori luogo: «Il primo a non aver avuto rispetto è stato il sindaco che ci ha subito attaccato a febbraio 2024, in commissione territorio, per aver già convocato un incontro pubblico sul tema. Peraltro quella fu l’unica commissione territorio convocata sull’argomento, da allora se ne sono perse le tracce. E c’è stata una mancanza di rispetto verso singoli cittadini, come Norcini, là dove si riducono le argomentazioni a “chiacchiere da bar”. Tanto da bar che si sono trasformate in iniziative locali, come l’esposto alla Procura redatto da due legali specializzati sul tema».

«Il sindaco sta operando non per il bene dei cittadini, ma per il bene di Sea»conclude duro Silverio Colombo.

Ma questa vostra lettura non è in contrasto con il fatto che comunque – come voi contestate – c’è anche l’interesse a esporre meno l’area di Somma Bassa? Non c’è una contraddizione?

«No, perché i dati a Somma Bassa parlano di 195 persone meno esposte, ma ce ne sono 45 in più a Mezzana. Le pare un gran successo, questo?».

E quindi la vostra proposta alla fine qual è?

«Che ci sia una ripartizione dei decolli sulle due piste. La stessa Enav in commissione il 16 gennaio 2023 aveva proposto di rafforzare i decolli verso Est, con il cosidetto “cappio”».

Altra richiesta è sul monitoraggio del rumore, fondamentale per prendere le decisioni?

«Vogliamo venga rimessa la centralina. Il sindaco vuole il dialogo? Rimetta la centralina, di Arpa, alle scuole di Coarezza, dove era in origine e dove offriva un’immagine più realistica del rumore».