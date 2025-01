Se l’influencer è “green”, dieci profili da seguire per abitudini più sostenibili

Il modo di informarsi è cambiato e passa sempre di più dai canali social. I protagonisti di questo cambiamento sono anche gli influencer, persone che attraverso i contenuti pubblicati sulle piattaforme hanno la capacità di influenzare e indirizzare l’attenzione dei follower verso tematiche e interessi diversi. Moda, cibo, viaggi ma anche stili di vita: un settore quest’ultimo dove trovano spazio quei content creator che puntano sui temi legati alla della sostenibilità, detti anche “green influencer”. I loro post e video raccolgono consigli pratici, propongono abitudini più eco-friendly e sponsorizzano prodotti sostenibili. Ce ne sono moltissimi, ne abbiamo scelti dieci, particolarmente interessanti

@eco.narratrice su Instagram e Tiktok. È un canale diretto da Elisa Nicoli, con un master in comunicazione ambientale. Tratta dal 2008 di sostenibilità nella quotidianità, fornendo a chi la segue alternative o comportamenti minimalisti che possono mettere in pratica nel loro piccolo. Ha scritto dieci libri ed è una delle fondatrici del progetto “Laboratorio dell’autoproduzione” nel 2013, trasformandolo poi in proprio nel 2020 con il nome di “Autoproduco”. Partecipa spesso ad eventi e trasmissioni televisive per diffondere il suo messaggio.

@carotilla_ Camilla Mendini gestisce il suo profilo Instagram dal 2016 e tratta tematiche come zero waste e slow fashion. Nel 2018 ha lanciato il suo marchio di abbigliamento “Amorilla” su una linea sostenibile ed etica scegliendo con cura e attenzione tessuti sostenibili e tinture naturali. Camilla ha creato negli anni diversi hashtag per coinvolgere la sua community con challenge e iniziative che rappresentano il suo impegno nella tematica della sostenibilità. Nel 2021 ha scritto un libro “(Im)perfetto sostenibile” in cui consiglia gesti quotidiani sostenibili ai lettori.

@sofia.fisicaro Sofia Fisicaro è un’influencer con 23,8 mila followers, amante del mondo della moda sostenibile, in particolare di vintage e abiti di second hand. Consiglia mercatini e fa informazione su problematiche ambientali, cercando di porre l’attenzione su di esse e consigliando modi per essere più sostenibili in situazioni della vita quotidiana. Ha anche creato un podcast chiamato “Mai dire moda” su Spotify con cui porta avanti il suo progetto green.

@ggalaska è Giorgia Pagliuca, che racconta di realtà e innovazioni poco conosciute che meritano di ricevere attenzioni in quanto rilevanti dal punto di vista sociale e ambientale. Offre suggerimenti per una vita più ecologica e in particolare nel suo libro: “Aggiustiamo il mondo. Diario di un ecologista in crisi climatica” fornisce eco-tips che tutti possono mettere in pratica. Lei stessa definisce la sostenibilità come: ”Un percorso, o meglio una corsa ad ostacoli, in cui abbiamo bisogno di collettività”.

@parlasostenibile Si tratta di un profilo che vanta 251 mila iscritti gestito da Silvia Moroni, che “s-parlando” di sostenibilità (come afferma di sé), anche nel suo nuovo podcast aperto nel 2024: “Mangia sostenibile”, affronta il tema dell’alimentazione in chiave green.

@greencome_ita E’ una community di 126 mila followers che si occupa di fare informazione riguardo a innovazioni più eco-sostenibili, utilizzando spesso l’ironia come veicolo per attirare l’attenzione e coinvolgere in modo leggero gli spettatori. Possiede una newsletter mensile chiamata “Climax”, gestisce un podcast: “Greentonic”, negli anni ha promosso molte iniziative come il progetto ”ZeroCO2” e partecipato a numerosi eventi internazionali.

@GreenGirlLeah Leah Thomas, con 266 mila followers su Instagram, è un’attivista ambientale americana che si occupa di giustizia ambientale e di promuovere uno stile di vita consapevole. Tra i suoi video si trovano anche DIY sostenibili e, anche se giovanissima, ha già pubblicato un libro intitolato: “The Intersectional Environmentalist”.

@greenpeace E’ un’associazione indipendente non violenta nata nel 1971, che denuncia problemi ambientali e promuove alternative per un futuro sostenibile e di pace. Sui social Greenpeace diffonde notizie che riguardano il mondo dell’ambientalismo e i suoi attivisti portano avanti campagne di sensibilizzazione, sviluppano inchieste e report e organizzano proteste non violente.

@giovanni.storti.ufficiale Giovanni Storti del celebre trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, usa i suoi canali social da un milione di follower per parlare di sostenibilità e cambiamenti climatici. Secondo Giovanni gli artisti hanno il potere di trasmettere importanti messaggi e per questo dal 2022 porta avanti il suo progetto di comunicazione green. Nel 2024 ha lanciato “Immedia”, una piattaforma editoriale, che ha l’obiettivo di generare consapevolezza raccontando tematiche ambientali e promuovendo soluzioni e azioni positive per i problemi legati al cambiamento climatico.

@aliceful Alice Pomiato con 71,8 mila followers sui suoi canali Instagram e TikTok si occupa di sostenibilità in diversi ambiti come cibo, regali, abitudini, animali, clima, vestiti e molto altro. Gestisce un blog e ha partecipato a molti podcast ed eventi per divulgare una sensibilità etica condividendo strumenti ed informazioni per avere uno stile di vita più attento.

Image by Rommel Diaz from Pixabay