Servizio navetta al mercato di Sesto Calende: il Comune “Nessuna irregolarità né favoritismi”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Sesto Calende sul mercato settimanale. La nota contiene la risposta – «per garantire un’informazione corretta ai cittadini» – all’accusa postata sui social network dal consigliere comunale d’opposizione di Siamo Sestesi, Marco Colombo, che lamentava irregolarità e favoritismi nella conduzione del bus navetta in occasione del mercato del mercoledì. Nello specifico il bersaglio dei post dell’ex sindaco della Lega è, ancora una volta (il primo di una lunga serie di post risale alla campagna elettorale), l’assessore alla sicurezza Francesca Gualtieri.

Oltre alla risposta a Colombo, la giunta comunica che il cambio del gestore del servizio, dalla Cooperativa ErreEsse a Starlight Servizi, permetterà di ampliare l’orario delle corse della navetta da 8 posti. Come si legge nella delibera, l’inizio delle corse (continue) di andata e ritorno dal parcheggio di Via San Donato a Piazza Garibaldi è anticipato alle 9.

La nota integrale:

In merito alle dichiarazioni diffuse da un consigliere di minoranza del gruppo “Siamo Sestesi” sul servizio navetta per il mercato cittadino, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso fare chiarezza per garantire un’informazione corretta ai cittadini.

Il servizio navetta è stato inizialmente affidato alla Cooperativa ErreEsse – in continuità con servizi di simile utilità svolti anche durante le precedenti amministrazioni. La Cooperativa ha operato per tre mercoledì consecutivi, nelle giornate dell’8, 15 e 22 gennaio, garantendo il trasporto dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Precisiamo inoltre che il signor Olmo Caielli, figlio dell’Assessore Francesca Gualtieri, sta svolgendo (da maggio 2024, ndr.) il servizio civile volontario presso la Cooperativa ErreEsse e -nell’ordinario svolgimento delle attività previste dalla sua mansione – si è occupato del servizio navetta in una singola occasione, senza alcuna irregolarità o favoritismo.

A seguito della richiesta avanzata da molti cittadini di anticipare l’orario di inizio delle corse alle 9:00, la Cooperativa ErreEsse ha comunicato l’impossibilità di adeguarsi a tali orari, essendo impegnata fino alle 10:00 in un servizio di trasporto per persone con disabilità.

Per rispondere meglio alle esigenze dell’utenza, a partire dal 28 gennaio il servizio è stato quindi affidato alla società Starlight Servizi di Castelletto Sopra Ticino, che ha garantito la copertura della fascia oraria richiesta per i successivi 12 mercati settimanali.

Nel contratto di affidamento è prevista la possibilità per il Comune di revocare l’incarico con un preavviso di 15 giorni, qualora il servizio risultasse poco partecipato o dovessero emergere criticità durante il suo svolgimento.

Dispiace constatare che, invece di avviare un confronto costruttivo sul miglioramento del servizio, si sia preferito diffondere informazioni inesatte, alimentando polemiche che nulla aggiungono al dibattito politico. Inoltre, i continui attacchi personali rivolti all’Assessore Gualtieri, oltre a essere privi di fondamento e dal tono denigratorio, non fanno bene al clima politico della città.

L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno nel garantire servizi efficienti e rispondenti alle reali esigenze della comunità, nella massima trasparenza e con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Confidiamo che il confronto politico possa basarsi su proposte concrete e costruttive, nell’interesse esclusivo della Città di Sesto Calende.