Studentessa di 15 anni muore a Cremona travolta dall’autobus mentre va a scuola

Una ragazza di 15 anni è morta questa mattina, venerdì 31 gennaio a Cremona travolta da un bus. Sotto shock il conducente del mezzo, un uomo di 55 anni.

Il fatto è avvenuto non distante da un semaforo nelle vicinanze di una scuola alle 7.40, in via Dante.

Sul posto, per tentare di prestare le prime cure alla ragazzina, un’ambulanza della Croce rossa italiana di Cremona e un’automedica inviata da Areu Pianura.

L’incidente è stato rilevato dalla polizia di Stato; il conducente del mezzo pesante verrà sottoposto a test alcolemici e indagato per omicidio stradale.