Tavola rotonda a Malnate: un dialogo su “Giustizia e libertà”

Durante l’incontro, organizzato dal Comune di Malnate in collaborazione con l’organizzazione di volontariato My Life Design e La Lumera Odv, si parlerà dell’importanza di adottare nuove vie rispetto alla giustizia punitiva

Sabato 18 gennaio 2025, dalle 17 alle 19, all’Aula Magna “Falcone-Borsellino” di Malnate ospiterà la tavola rotonda “Giustizia e libertà – Le responsabilità personali e collettive per una società sicura”, un evento organizzato dal Comune di Malnate in collaborazione con l’organizzazione di volontariato My Life Design e La Lumera Odv.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sarà l’occasione per riflettere sui temi della giustizia, andando oltre i ruoli di vittima e carnefice per immaginare insieme un futuro fondato sul dialogo e sul cambiamento. Durante l’evento si parlerà dell’importanza di adottare nuove vie rispetto alla giustizia punitiva: i dati evidenziano infatti che 70 persone su 100 tornano a delinquere, segno della necessità di un approccio più efficace per il reinserimento sociale.

Tra i relatori figurano figure istituzionali, rappresentanti del volontariato e testimonianze dirette:

Nadia Cannito, sindaca di Malnate

Samuele Astuti, consigliere regionale

Santo D’Angelo, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Malnate

Cristina Franchini, responsabile dell’area giustizia di My Life Design ODV

Lucia Di Mauro e Giuseppe Grassonelli, ambasciatori del perdono

Mike Ciraci, volontario del carcere di Varese

Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione

L’incontro sarà moderato dal direttore di VareseNews, Marco Giovannelli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione scrivendo a: onlus@mylifedesign.org. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.