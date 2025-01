Una bustocca nel Setterosa: Beatrice Cassarà convocata per la World Cup

Il Setterosa, la nazionale femminile di pallanuoto, è pronto a rappresentare l’Italia nella World Cup 2025, con il primo turno della Division I che si svolgerà ad Alessandropoli in Grecia tra il 14 e il 19 gennaio.

Tra le convocate spicca la presenza di un talento della nostra provincia, Beatrice Cassarà, giovane di Busto Arsizio (classe 2006), attualmente in forza al Plebiscito Padova che aveva già vestito la calottina azzurra a livello delle selezioni giovanili.

Nel campionato in corso, Beatrice si è distinta per la una prestazione straordinaria: ha infatti segnato ben sei gol nella vittoria ottenuta dal Plebiscito contro la Lazio. Cassarà sarà un punto di forza per il Setterosa, grazie alla sua precisione al tiro e alla notevole visione tattica.

La convocazione è un traguardo importante per la pallanuotista, che porta con sé l’orgoglio della sua città d’origine. Per i tifosi di Busto Arsizio, Beatrice è un simbolo di determinazione e passione. La giovane promessa italiana avrà ora l’opportunità di mettersi in mostra su un palcoscenico internazionale e contribuire al cammino del Setterosa allenato dal c.t. Carlo Silipo.

L’obiettivo è quello di accedere alla Super Final; nel primo girone di qualificazione l’Italia sfiderà nell’ordine Israele, Olanda e Australia e poi, in base al piazzamento, proseguirà con la fase successiva. I posti in palio sono sei su otto formazioni impegnate ad Alessandropoli.