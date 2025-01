Valanga in Val d’Ossola: tre escursionisti morti e due feriti

Una valanga che si è staccata lungo il crinale est di Punta Valgrande ha travolto cinque persone. La cima si trova a 2850 metri di quota nel territorio di Trasquera, piccolo comune della Val Divedro, in Piemonte nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. (foto di repertorio)

Tragico il bilancio: secondo le prime informazioni, tre escursionisti risultano deceduti e altri due feriti, già elitrasportati in ospedale. I superstiti sarebbero in buone condizioni anche se sotto choc.

Il centro di coordinamento soccorsi è a Villa d’Ossola. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino civile, il soccorso alpino della guardia di finanza, l‘elicottero e le squadre cinofile.

A lanciare l’allarme intorno alle 13 di domenica sono stati alcuni testimoni che avrebbero assistito al distacco della neve. Le ricerche sono state effettuate con l’ausilio dell’Artva, l’apparecchio di ricerca in valanga.

Dalle prime informazioni, gli escursionisti travolti dalla valanga sarebbero tutti residenti nel Verbano.