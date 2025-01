Zero sanzioni per i botti di capodanno a Varese. La Lega: “ordinanza inutile”

L’ordinanza che ha vietato i botti di Capodanno a Varese non ha sortito alcun effetto, malgrado in città siano stati moltissimi i botti scoppiati nella notte tra il 31 dicembre 2024 e il primo gennaio 2025. A renderlo pubblico i consiglieri comunali della Lega Stefano Angei e Barbara Bison.

«Da un accesso agli atti abbiamo rilevato come la tanto decantata ordinanza antibotti, che ci vede concordi nelle sue finalità, non ha però prodotto alcun effetto – spiega Angei – Sono state infatti zero le sanzioni comminate in violazione alla stessa, quando abbiamo visto tutti il numero di petardi e fuochi d’artificio esplosi in città. Il sindaco Galimberti e compagni ancora una volta si sono prodigati un un esercizio di stile che non ha prodotto nessun effetto. Sono solo “chiacchere e distintivo”».

Un’ordinanza che, in linea teorica, sarebbe condivisa dai consiglieri di minoranza: «Il provvedimento, che io condivido, ha anche lo scopo di tutelare la salute psico fisica degli animali, sia d’affezione che non: per questo mi aspetto controlli e comminazione di sanzioni, che siano anche un deterrente per gli anni a venire – ha aggiunto Barbara Bison, capogruppo della Lega e membro della commissione ambiente – Abbiamo letto tutti di cosa sia successo, ad esempio, ai cavalli all’ ippodromo. Terrorizzati, come molti altri animali. L’ Amministrazione spende parole su parole sulla tutela dell’ ambiente, ma quando si tratta di passare ai fatti concreti i proverbi la fanno da padroni: tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare…»