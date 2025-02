A Varese le bocce diventano inclusive

Per diventare persone migliori bisogna provare a superare i propri limiti. La sfida quotidiana coinvolge tutti, ma qualcuno più di altri. Ci sono infatti persone, come i ciechi o gli ipovedenti, che tutti i giorni provano ad andare oltre se stessi. Quando, nello sport, lo fanno con il sorriso, danno a tutti una lezione di vita e di coraggio.

Andare oltre i propri limiti significa anche voler fare cose nuove. Con questo spirito, domenica 9 marzo, nella bocciofila di via Cadore a Varese, i soci dell’Associazione Ciechi Ipovedenti Sportivi Varesini, affiliata alla UISP, proveranno per la prima volta a giocare a bocce in un’iniziativa all’insegna dello sport e dell’inclusione.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il presidente dell’associazione, Giovanni Castiglione, e il responsabile del bocciofilo, Paolo, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’opportunità di gioco accessibile. Per rendere possibile questa esperienza è stato realizzato un prototipo di pallino sonoro, che consentirà ai giocatori di orientarsi con l’udito anziché con la vista.

La giornata, organizzata con il supporto della Federazione Italiana Bocce (FIB), coinvolgerà anche i soci del bocciofilo di via Cadore, che affiancheranno ciechi e ipovedenti nella scoperta di questa nuova modalità di gioco.

Un’occasione per sperimentare un modo diverso di praticare uno sport tradizionale, dimostrando che con i giusti accorgimenti le bocce possono diventare un’attività davvero aperta a tutti.

CENE AL BUIO – Parallelamente, sempre nell’ottica dell’inclusione, continuano anche le cene al buio. Si tratta di un’esperienza unica, dove i partecipanti possono riscoprire sapori, profumi ed emozioni cenando completamente al buio, guidati da camerieri non vedenti. È un’occasione speciale per sensibilizzare sul tema dell’inclusione e, al contempo, raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione Ciechi Ipovedenti Sportivi. La prossima cena al buio si svolgerà il 14 marzo, nella Mensa Fuoricontesto di via Dunant di Varese. Le iscrizioni sono sempre al numero 3473129605 (Antonella).