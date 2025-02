Castellanzese beffata nel finale, la Casatese Merate si impone per 1-0

La Castellanzese esce sconfitta dalla trasferta contro la Casatese Merate. Dopo una partita tutto sommato equilibrata nel finale del secondo tempo è arrivato il gol di Diana che ha consegnato i tre punti alla squadra allenata da mister Giuseppe Commisso. La formazione di casa, grazie a questo successo ha fatto irruzione in zona playoff a quota 45 punti a +2 su Chievo e Varesina. La Castellanzese invece è scivolata in zona playout a causa delle vittorie di Vigasio e Nuova Sondrio.

FISCHIO D’INIZIO

La Casatese Merate inizia con un 4-4-2 con Taliento a difendere la porta; i quattro di difesa sono Pozzoli, Carminati, Ferrante e Corno; in mezzo al campo ci sono Bolis e Isella, affiancati sulle fasce da Mendola e Seria. In avanti Astuti affianca Gningue. Mister Corrado Cotta risponde con un 3-5-2 che prevede Salina in porta; i tre centrali sono Robbiati, Gritti e Bernardi; sulle fasce ci sono Boccadamo e Zulli, mentre i tre centrocampisti sono Castelletto, Lacchini e Ildefonsi. I due attaccanti sono Chessa e Colombo. Il direttore di gara è Marco Casula di Ozieri insieme agli assistenti Luca Pongan di Biella e Giuseppe Bono di Torino

Primo tempo

La squadra di casa parte forte e dopo cinque giri di lancette Astuti sfiora il vantaggio con una bella conclusione deviata in angolo da Salina. Al quarto d’ora è Bolis a provare il tiro dalla distanza con il pallone che lambisce il palo alla destra del portiere. Successivamente, Isella tenta il tiro da lontano, colpendo la traversa. Il primo squillo neroverde è ad opera di Ildefonsi che calcia sul fondo. La Casatese risponde con Gningue che svetta di testa su un’azione da angolo, ma trova un attento Salina che blocca. A quattro minuti dall’intervallo Bernardi pesca Chessa, il quale, dopo un uno-due con Colombo, entra in area, salta un difensore e calcia con la sfera che termina sul fondo di poco. Il primo tempo si chiude senza recupero con il punteggio di 0-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa la Castellanzese si rende pericolosa con Chessa, il cui tiro viene respinto dal portiere di casa, sul seguente tiro dalla bandierina Bernardi e Robbiati bucano l’intervento e consentono alla squadra di Giuseppe Commisso di ripartire, sfruttando la velocità di Ghibellini, che serve Gningue che calcia e Salina para. La squadra di mister Corrado Cotta si fa rivedere in avanti con una combinazione tra Ildefonsi e Chessa, con quest’ultimo che apre a sinistra per Castelletto, che calcia e il suo tiro viene parato in presa bassa da Taliento. A 8 minuti dal termine Alessandro Diana porta in vantaggio la Casatese Merate con un calcio di punizione battuta perfettamente dalla destra con il pallone che si è infilato all’altezza del primo palo. trascorsi 4 minuti di recupero l’incontro si chiude con la Casatese Merate che porta a casa tre punti.

TABELLINO

CASATESE MERATE – CASTELLANZESE 1–0 (0-0)

RETE: 42’ st Diana (Casa)

CASATESE MERATE (4-4-2): Taliento; Pozzoli (41’ st Tirapelle), Carminati, Ferrante, Corno (18’ st Goffi); Mendola, Bolis (32’ st Diana), Isella, Seria (10’ st Ghibellini); Astuti (18’ st Geddo), Gningue. A disposizione: Bragotto, Grillo, Doria, Zatta. Allenatore: Giuseppe Commisso

CASTELLANZESE (3-5-2): Salina; Robbiati, Gritti, Bernardi; Fall (18’ st Rusconi), Castelletto, Lacchini, Ildefonsi (27’ st Fiorella), Zulli (18’ st Rodolfo Masera); Chessa, Colombo (27’ st Boix Garcia). A disposizione: Scodellaro, Padovan, Serra, Di Coste, Amato. Allenatore: Corrado Cotta

ARBITRO: Marco Casula di Ozieri; assistenti Luca Pongan di Biella e Giuseppe Bono di Torino

AMMONITI: 20’ pt Mendola (Casa), 25’ pt Lacchini (Caste), 32’ st Castelletto (Caste)

RECUPERO: 0’ + 4’

RISULTATI 26° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Arconatese – Crema 0-1, Breno – Pro Sesto 3-1, CASATESE – CASTELLANZESE 1-0, Chievo – Caratese 1-1, Fanfulla – Sant’Angelo 2-1, Magenta – Vigasio 0-1, Nuova Sondrio – Ciliverghe 2-0, Pro Palazzolo – Club Milano 4-1, Sangiuliano City – Ospitaletto 1-0, VARESINA – DESENZANO 2-1

CLASSIFICA

Ospitaletto 54, Desenzano 49, Caratese 47, Pro Palazzolo 46, Casatese 45, VARESINA e Chievo 43, Sant’Angelo 37, Pro Sesto e Breno 35, Sangiuliano City e Club Milano 32, Crema 31, Vigasio 30, Nuova Sondrio e CASTELLANZESE 27, Fanfulla 24, Magenta 23, Ciliverghe 20, Arconatese 18.