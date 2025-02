Cielo grigio, tempo variabile e acquetta: così il meteo nella seconda settimana di febbraio

Sole, poco. Acqua, anche. In mezzo quella «bassa pressione» che porta tante nuvole sui cieli delle Prealpi, e inaugura una settimana sotto il segno della variabilità.

LA SITUAZIONE

“Correnti da SW raggiungono la regione Padano-Alpina scorrendo tra la bassa pressione con minimo sul Nord della Francia e l’alta pressione sul Mediterraneo. Il tempo resta variabile per tutta la settimana con giornate spesso nuvolose almeno fino a Venerdì, precipitazioni deboli e sparse con nevischio solo in montagna e le temperature in lieve aumento.“

Lo spiega il Centro geofisico prealpino di Varese.

LE PREVISIONI

Dunque lunedì 10, “Nebbie all’alba sulla pianura. In giornata nuvoloso con rare schiarite sulla fascia alpina. Asciutto o deboli piogge sparse più probabili al mattino e in serata. Neve oltre 1000m. Temperature in lieve aumento”.

Martedì: “Molto nuvoloso con isolate pioviggini in serata e nevischio oltre 1000m. Asciutto in giornata con qualche schiarita in montagna. Temperature minime in lieve aumento.“

Mercoledì, idem cioè sempre “molto nuvoloso. Asciutto o rare pioviggini in mattinata. In serata nebbie sulla pianura. Temperature senza variazioni.“

LA TENDENZA

Giovedì 13 febbraio: generalmente nuvoloso. Asciutto. Temperature massime in lieve aumento. Venerdì 14: in parte soleggiato. Asciutto. Temperature senza variazioni.