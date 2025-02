Dal 15 febbraio le notifiche via SMS o email delle ricette mediche digitali avverrà solo attivando il servizio

Dal prossimo 15 febbraio il servizio di notifiche via SMS email della ricetta elettronica avverrà solo per i cittadini che hanno attivato il servizio.

Dunque il servizio non sarà più automatico ma richiede un passaggio all’interno del proprio fascicolo sanitario.

Lo ricorda anche Regione Lombarda con una pagina dedicata in cui si ricorda che:

«Se stai ricevendo il Numero di Ricetta Elettronica via SMS/e-mail e non hai ancora espresso l’interesse per il servizio, ricordati di farlo accedendo alla sezione notifiche del FSE. Dopo il 15 febbraio 2025, l’invio di notifiche via SMS/e-mail sarà disponibile SOLO per i cittadini che attivino il servizio»

1. Come attivare il servizio di notifiche dal Fascicolo Sanitario?

Puoi attivare il servizio di notifiche:

online , accedendo alla sezione “Profilo e Impostazioni” del Fascicolo Sanitario (sezione autenticata) tramite una delle modalità previste (SPID, CIE, CNS-tessera sanitaria);

dal tuo profilo (in alto a destra) seleziona "Profilo e impostazioni". Nella sezione "Notifiche" alla voce Ricette puoi scegliere di attivare il servizio, tramite l'invio di SMS o e-mail;

(in alto a destra) seleziona “Profilo e impostazioni”. Nella sezione “Notifiche” alla voce Ricette puoi scegliere di attivare il servizio, tramite l’invio di SMS o e-mail; presso gli sportelli abilitati della ASST di competenza;

di competenza; dal tuo Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta;

presso una farmacia.

Se hai già espresso l’interesse per il servizio ed effettuato la scelta attraverso uno dei canali sopra indicati non è necessario effettuare ulteriori azioni.

2. Quali notifiche posso attivare?

In questa sezione puoi attivare le notifiche dei servizi sanitari di interesse e scegliere il canale sul quale riceverle. Riceverai una notifica ogni volta che:

viene caricato sul fascicolo un nuovo documento (referto, verbale di pronto soccorso, lettera di dimissioni ecc.);

viene prescritta, in Lombardia, una nuova ricetta (farmaceutica, specialistica, non SSN);

viene modificata una delega per l’accesso al Fascicolo Sanitario;

oppure in caso di aggiornamenti sull’assistenza sanitaria (revoca o cessazione dell’attività del medico di medicina generale, lettera di invito per screening oncologici, evento vaccinale, ecc.).

3. Il servizio per il ritiro di farmaci con codice NRE è ancora attivo?

Sì, il servizio è attivo. Per ricevere il codice NRE è necessario confermare l’interesse al servizio o attivarlo. Per farlo accedi al Fascicolo Sanitario, sezione autenticata (SPID, CIE, CNS-tessera sanitaria).

Dal tuo profilo (in alto a destra) seleziona “Profilo e impostazioni”. Nella sezione “Notifiche” alla voce Ricette puoi scegliere di attivare il servizio, tramite l’invio di SMS o e-mail.