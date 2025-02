“Gli ospedali della Sette Laghi sono bloccati: non arrivano strumenti e farmaci”

« L’ospedale è bloccato. Ci sono gravi problemi di approvvigionamento e gli operatori non sanno come fare. Non sappiamo nemmeno come smaltire i rifiuti sanitari speciali».

Francesco Tucci segretario aziendale Fials lancia l’allarme sulla sistema di distribuzione di presidi e farmaci nei sette ospedali e nei distretti dell’Asst Sette Laghi.

Da qualche giorno, è subentrato, nella gestione esternalizzata del magazzino e del servizio di distribuzione, una nuova azienda dopo che la vincitrice del bando ha rinunciato.

Il subentro nella gestione del delicato servizio è iniziato con il trasferimento dell’intero magazzino in un deposito della ditta appaltatrice a Solbiate Arno.

Nei giorni precedenti il cambio di gestore, i sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Gil avevano denunciato il tentativo della nuova azienda di non rinnovare il contratto ai 40 dipendenti e i rischi di un disservizio. Nella trattativa sindacale era intervenuta la direzione dell’azienda ospedaliera che aveva annunciato, la scorsa settimana, linea tra le parti.

Il servizio di distribuzione, però, sta registrando delle criticità: « Siamo un’azienda ospedaliera e questi beni, come garze, siringhe, aghi, guanti, servono ai sanitari per curare le persone – commenta Tucci – parliamo anche di farmaci. Abbiamo chiamato il magazzino esterno e ci hanno detto che sono pronti 15/20 bancali di beni pronti da distribuire ma non ci sono mezzi e trasportatori che possono portare questi beni».

Francesco Tucci della Fials spiega che il tema è stato sollevato anche nel corso dell’ultima riunione sindacale ma l’azienda ospedaliera avrebbe chiesto di pazientare per il tempo necessario al nuovo gestore di entrare a regime: «Nei magazzini dell’ospedale ci sono ancora alcuni bancali di beni che, però, non possono essere utilizzati perchè, prima, devono essere spostati nel magazzino centrale per l’inventario. È una situazione davvero molto difficile. I colleghi nei reparti stanno facendo i salti mortali per lavorare. Ma la situazione va risolta velocemente.

La replica dell’Asst Sette Laghi

A causa di un problema informatico, da ieri pomeriggio sono emerse alcune anomalie nelle consegne di materiale ai reparti aziendali.

Il problema è stato immediatamente affrontato, con il coinvolgimento diretto dei tecnici dei programmi coinvolti, quello in uso in azienda e quello utilizzato dal fornitore che si è aggiudicato l’appalto per i servizi logistici.

Il problema informatico è stato così individuato e risolto. Attualmente, si stanno completando le verifiche sulla corrispondenza tra le richieste pervenute dai reparti, quelle inoltrate alla ditta esterna e i reali rifornimenti consegnati, che in alcuni casi risultano essere in difetto, in altri in eccesso.

Contemporaneamente, sono in corso le consegne dei materiali in tutte le sedi aziendali, che continueranno ad oltranza fino al completo soddisfacimento delle richieste.