Il Carnevale 2025 di Cassano Magnago sarà ancora di più una festa

Amatissimo, è pronto ai blocchi di partenza il Carnevale di Cassano Magnago: l’edizione 2025 si preannuncia come un evento imperdibile, ricco di tradizione, allegria e partecipazione comunitaria.

Quest’anno il tema del Carnevale è “Replay, Mi Ritorn’In Mente”, dedicato a cinquant’anni di carnevale ambrosiano e quasi cento a Cassano. L’evento è organizzato da Associazione Culturale Le Officine, oratori cittadini, Comune di Cassano Magnago, in collaborazione con Alpini, Carabinieri in congedo, Vivi Cassano, Duc, Protezione Civile e Npt.

È stato presentato in municipio con tutte le realtà coinvolte e con l’assessore Alessandro Passuello. «Oltre cento volontari tra chi segue i carichi e chi è addetto ai valichi di sicurezza, poi 45 sarte che preparano i vestiti per 600 bambini, 60 costruttori di carri: già questo contributo dei volontari è dimostrazione dell’attaccamento al carnevale cassanese».

Oltre alla tradizionale sfilata dei carri sono previste quest’anno performance di giocoleria e “dj set a 360 gradi”.

«Con una zona allestita in iazza Falcone e Borsellino» racconta il sindaco Pietro Ottaviani. «Un esperimento proposto da Le Officine, a cui crediamo molto».

Come sempre il percorso si svolgerà lungo le vie Dubini, 4 novembre, piazza Italia, via 5 Giornate, verranno come sempre proposti due “giri” dell’ “anello”.

Nel caso in cui il maltempo dovesse compromettere l’evento, la sfilata sarà rimandata a sabato 8 marzo.