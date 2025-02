Spettacolo ed entusiasmo a Gavirate per la Varese School Cup

È andata in scena a Gavirate l’ultima giornata della terza fase della Varese School Cup. A dominare la classifica è stato il Sereni di Luino, che con questa vittoria si guadagna l’accesso ai quarti di finale. Il 14 febbraio tornerà in campo proprio a Gavirate per sfidare lo Stein in una partita che si preannuncia infuocata.

Galleria fotografica La Varese School Cup a Gavirate 4 di 18

A seguire, si sono piazzate la Scuola Europea al secondo posto e la Maria Ausiliatrice sul terzo gradino del podio. Quarto posto per il liceo Crespi di Busto, mentre il Don Milani ha chiuso la giornata in quinta posizione.

Ma lo spettacolo non si è fermato qui. Come ormai consuetudine di questa iniziativa, il palazzetto si è acceso grazie all’energia travolgente del pubblico, tra striscioni, cori e mascotte pronte a incitare le squadre. A rendere tutto ancora più speciale ci hanno pensato le dance crew, che con le loro esibizioni hanno animato gli intervalli, regalando momenti di puro show.