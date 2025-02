Un viaggio nella storia della Seconda guerra mondiale a Como con la visita guidata del bunker antiaereo

Sabato 15 febbraio alle 21 è in programma la prima apertura serale del Bunker antiaereo di Como

Dopo il successo dei tour guidati in orario diurno, sabato 15 febbraio è in programma la prima apertura serale del bunker antiaereo di Como.

Si tratta di un rifugio antiaereo e antigas del 1937, perfettamente conservato. Un ricovero collettivo, in pieno centro Como, nei sotterranei della sede della Croce Rossa. La visita – che include anche l’ingresso al Museo dedicato alla Croce Rossa di Como – è un’esperienza unica, tra storia e aneddoti relativi alla Seconda Guerra Mondiale.

Il ritrovo per la visita guidata è fissato al Comitato di Como della Croce Rossa Italiana (in via Italia Libera 11), sabato 15 febbraio alle 21.

Costo: adulti 12€, bambini 6-14 anni 9€, fino ai 5 anni gratis

Iniziativa in collaborazione con il Comitato di Como della Croce Rossa Italiana.

Dettagli e iscrizioni a questo link