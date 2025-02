Violenta aggressione a Como nella notte: il branco prende a pugni un passante e scappa

La Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate in concorso un 19enne algerino, con precedenti penali e di polizia, residente in città, un 21enne dominicano, con precedenti di polizia, residente a Lipomo (CO) e una 20enne italiana, con precedenti di polizia residente a Como.

I tre, con altri due soggetti in via di identificazione, nella notte tra sabato e domenica, si sarebbero resi responsabili dell’aggressione e delle percosse, senza alcun motivo, nei confronti di un 39enne di nazionalità finlandese, in Italia per motivi di lavoro e che alloggiava in un vicino hotel.

Verso le 2 di notte, le volanti sono state dirottate in Piazza Volta per la segnalazione di un’aggressione. Giunti sul posto i poliziotti hanno dovuto soccorrere un 39enne finlandese il quale sofferente e tumefatto in volto, esprimendosi in lingua inglese, ha raccontato di essere stato accerchiato e malmenato da un gruppo di cinque individui, tra ragazzi e ragazze.

Dal racconto dell’uomo gli agenti hanno delineato con precisione lo svolgersi dell’aggressione: il 39enne dopo una passeggiata, stava rientrando a piedi nel suo hotel di Piazza Volta quando ha incrociato il gruppo di giovani, i quali per futili motivi riguardanti la richiesta di una sigaretta decidevano di aggredirlo colpendolo anche in testa con una bottiglia vuota.

I Poliziotti, oltre a far giungere un’autolettiga del 118 per far trasportare la vittima in ospedale in codice verde – gli verrà rilasciato un referto con una prognosi di 10 giorni – hanno raccolto le poche ma determinanti testimonianze dell’accaduto, acquisendo immediatamente le immagini registrate dal circuito di video sorveglianza comunale.

Nel corso della giornata di domenica, dopo aver raccolto la denuncia del 39enne e avviato un’incessante indagine documentale e tecnica, le volanti della Questura sono riuscite a isolare tre soggetti, riconosciuti perché immortalati dall’occhio elettronico delle telecamere nelle fasi cruciali della brutale aggressione.

I tre soggetti sono stati anche riconosciuti dalla vittima.

Rintracciati fisicamente tutti e tre nel giro di poche ore, sono stati portati in Questura e denunciati per lesioni aggravate in concorso.

Oltre al deferimento alla Procura della Repubblica di Como, subito informata dell’accaduto, gli esperti della Divisione di Polizia Anticrimine stanno redigendo una relazione tecnica riguardo le loro posizioni, da poter sottoporre al Questore di Como Marco Cali’, per emettere a loro carico gli adeguati provvedimenti amministrativi di prevenzione.

Nel frattempo sono in corso le indagini per giungere all’identificazione degli altri due componenti del branco.