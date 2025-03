A Materia: “Sta nel sogno realizzato”. Quei ragazzi indomabili degli anni ’70

Una serata a più voci con Gianni Gandini, Massimo Battisaldo e Paolo Margini, attraverso parole, immagini, musica per presentare 2 romanzi, 3 autori, nati e vissuti nella nostra provincia negli anni caldi della lotta armata

Narrazioni di vicende e di scelte differenti, ma con un unico comune denominatore, l’essere stati giovani adolescenti negli anni ‘70, in un decennio complesso e controverso, pieno di luci ed ombre, ricco di fermenti culturali, di lotte sociali, di istanze libertarie, accumunati dallo stesso desiderio di realizzare un sogno: cambiare le regole di un “sistema” in cui non riconoscevano più di appartenere.

I libri

“DECENNIO ROSSO” di Massimo Battisaldo e Paolo Margini

(Rave Up Books)

“PRESTO OCCUPEREMO IL PARADISO” di Gianni Gandini (Giacovelli Editore)

Condurranno la serata: giornalista di Varesenews e Roberta Barbatelli