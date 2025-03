“Al Mattarello” di Varese la premiazione del concorso “Scegli il racconto”

Il venerdì 14 marzo nella sala del ristorante “Al Mattarello” di via del Cairo a Varese si terrà nel corso di un pranzo conviviale, la cerimonia di premiazione del concorso “Scegli il racconto” abbinato al volume “I ventinove racconti” ed. Il Cavedio realizzato con la partecipazione di altrettanti autori ed organizzato dall’Aspide Club.

L’intero incasso della vendita dei libri è andato al “Ponte del Sorriso Onlus” a sostegno della sua meritevole attività a favore del polo materno infantile della nostra città.

La cerimonia di premiazione sarà presieduta dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il concorso chiedeva ai partecipanti e ai lettori di indicare il racconto preferito motivando la scelta. Dino Azzalin è risultato il vincitore assoluto e per questo nominato, “scrittore Aspide 2024” per il suo “Acqua e zucchero- Storia di mia madre” edizioni NEM; alcune pagine scelte dall’autore e inserite nei “ventinove racconti” sono risultate quelle più apprezzate e votate dai lettori; Paolo Banella e Davide e Daniela Vuolo per i loro commenti al racconto vincitore; Jole Iori di Piacenza, Patrizia Cervini e Luisa Maderna di Varese per il loro commento a “Capitan Smile” di Annarosa Confalonieri; Rita Salvetti di Roma che ha scelto “Miracolo in sala giochi” di Alessandra Stifani; Maria Rosaria Trivisonno di Varese che ha commentato T.E.M.P.O. ; Un premio speciale per la gentilezza che riserva ai suoi ospiti è sarà consegnato a Lina del ristorante “Al Mattarello” per l’ospitalità.