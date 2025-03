Goldrake, Gigi D’Agostino e tanta allegria: il Carnevale conquista Varese

Una giornata di sole ha fatto da cornice alla tradizionale Sfilata di Carnevale di Varese, che ha riempito il centro di colori, musica e allegria. Fin dalla partenza in via Sacco, il corteo ha attirato una grande folla di spettatori, accorsi per ammirare i nove carri allegorici e i dieci gruppi mascherati che hanno sfilato lungo le vie cittadine.

Galleria fotografica Carnevale Bosino 2025: il corteo del sabato grasso 4 di 30

Particolarmente apprezzati sono stati il carro di Lurate Caccivio, con il suo imponente Goldrake, e quello di Olgiate Comasco, dedicato alla musica dance con una spettacolare rappresentazione di Gigi D’Agostino. Non sono stati da meno gli altri carri, che hanno portato in scena scenografie suggestive e coloratissime, tra cui il carro messicano di Caravate, il maestoso Nautilus di Cuasso al Monte e i quattro carri a tema montagna realizzati dai volontari di Castronno. Il carro egizio di Rancio Valcuvia, con le sue atmosfere faraoniche, ha aggiunto un tocco di mistero e fascino alla sfilata.

Accanto ai carri, i gruppi mascherati hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo itinerante, coinvolgendo grandi e piccoli in danze e animazioni. Le Fruttarole del Lazzaretto, gli Spaventapasseri di Azzate e Varese, le Donne dello Yeti di Castronno e le Tribù della comunità filippina hanno sfilato insieme ad altri gruppi provenienti da diverse località, tra cui Albizzate, Ispra ed El Salvador, portando un’esplosione di allegria e tradizioni diverse.

Oltre ai gruppi organizzati, molte persone hanno scelto di partecipare singolarmente, sfoggiando costumi originali e creativi, contribuendo così a rendere la giornata ancora più festosa. Le vie del centro, animate dalla musica e dai colori del Carnevale, si sono trasformate in un grande teatro a cielo aperto, con bambini e famiglie che hanno seguito la sfilata fino alla conclusione in piazza Monte Grappa.

Qui, come da tradizione, il Re Bosino ha pronunciato il suo discorso, seguito dalle attese premiazioni. Il Carnevale di Varese ha confermato ancora una volta il suo grande successo, regalando alla città una giornata di spensieratezza e divertimento.