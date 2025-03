Il Varese vuole riprendersi il secondo posto in casa della NovaRomentin

La Serie D si è fermata per un fine settimana per dare spazio al Torneo di Viareggio, una pausa che ha permesso alle squadre di ricaricare le batterie prima del rush finale del campionato che per il Varese inizierà domenica 23 marzo (ore 14.30) in casa della NovaRomentin in uno scontro diretto per il secondo posto. Prima della convincente vittoria sul Vado di due settimane fa, infatti, i biancorossi hanno inanellato tre gare senza successi, una serie negativa che non solo ha fatto scappare il Bra, ma hanno permesso ai novaresi allenati da Pablo Gonzalez di prendersi la seconda piazza.

Una vittoria a Romentino permetterebbe a Vitofrancesco e compagni di riprendersi il secondo posto, primo obiettivo per mister Roberto Floris: «Domani finalmente si ritorna si ritorna per giocare i tre punti. Arriviamo da una vittoria contro il Vado, mentalmente stiamo bene, fisicamente abbiamo lavorato forte e vedo i ragazzi concentrati. Domani di fronte ci saranno due squadre importanti, ci sono dei giocatori che a livello individuale sono molto bravi, soprattutto nell’uno contro uno. La NovaRomentin è una squadra che gioca molto bene, lo dimostra la classifica e i punti che hanno fatto. Nella gara di andata abbiamo patito sulle loro ripartenze, più che il gioco».

«Continuo a ripetere – spiega Floris – che i tifosi sono il cuore e l’anima di questa squadra e di questa società, lo dico dal primo giorno e deve essere così fino alla fine. Il regalo dobbiamo farglielo sistematicamente tutte le domeniche, a maggior ragione quando si tratta poi di di giocare per per una posizione in classifica così importante così. Oggi è il compleanno del Varese e una vittoria sarebbe sicuramente un ulteriore regalo per i nostri sostenitori».



DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.