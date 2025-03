L’8 marzo c’è uno sciopero dei sindacati di base: possibili disagi per treni, aerei e servizi

Per quanto riguarda il trasporto aereo, è sostenuto solo dal sindacato Usi-Cit, per l’intera giornata di sabato. Anche per quanto riguarda i treni è sostenuto dalla sola Usi-Cit e inizierà dalle ore 21:00 di venerdì 7 alle ore 21:00 di sabato 8 marzo 2025.

Sciopero in vista: diverse sigle del sindacalismo di base hanno indetto uno sciopero generale – in tutti i settori – per la giornata dell’8 marzo . Impatterà anche sui trasporti , aeroporti e soprattutto treni.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1; Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Per quanto riguarda Trenitalia (servizio regionale in altre regioni, non Lombardia, e lunga percorrenza) le informazioni dettagliate si trovano qui.

Essendo uno sciopero generale, potrebbe comportare disagi anche in altri settori. Il ministero dell’Istruzione – ad esempio – ha fatto sapere che potrebbero esserci conseguenze sia per le attività didattiche sia per quelle amministrative.