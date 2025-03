Lite tra giovani a Varese: condanna a 7 mesi per lesioni aggravate

Si è concluso con una condanna a sette mesi di reclusione il processo per lesioni aggravate e minacce con coltello che ha visto coinvolti due giovani di origine maghrebina. I fatti risalgono all’aprile 2021 e si sono svolti in due momenti distinti, prima in via Piave e poi in via Morosini.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, la lite sarebbe iniziata in via Piave, dove la vittima sarebbe stata colpita da un pugno che gli avrebbe spaccato il labbro. Successivamente, lo scontro si sarebbe spostato in via Morosini, dove l’aggressore avrebbe utilizzato una cintura per colpire il rivale. Il giorno seguente, l’imputato avrebbe nuovamente affrontato la vittima, estraendo un coltello davanti a una ragazza.

Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a otto mesi, mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Gianmarco Piras, aveva sollecitato la riqualificazione del reato in percosse, chiedendo il minimo della pena o l’assoluzione per tenuità del fatto. Alla fine, il giudice ha optato per una condanna a sette mesi di reclusione.