“M – Il figlio del secolo” tra storia e narrazione: esperti a confronto a Varese

Venerdì 7 marzo, alle ore 16, l’aula magna «Granero-Porati» dell’università Insubria (Via Dunant 3, Varese – Padiglione Lanzavecchia) ospita il convegno dedicato alla mini-serie «M – Il figlio del secolo», in onda su Sky e tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati.

Entrata in modo preponderante all’interno del dibattito pubblico e critico, fin dalla sua presentazione in occasione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha suscitato un particolare interesse da parte della comunità scientifica storica e di media studies, per il tema e i caratteri di innovazione linguistica e strutturale.

Il corso di laurea in Storia e storie del mondo contemporaneo, che pone al centro della sua offerta didattica e di ricerca la relazione tra eventi storici e rappresentazioni mediali, ha deciso di organizzare questo incontro di studio e riflessione pubblico, aperto alla comunità accademica e alla cittadinanza per riflettere su una serie di questioni di grande rilevanza scientifica.

Al convegno parteciperanno Andrea Bellavita, presidente del corso di laurea in Storia e storie del mondo contemporaneo e docente di Storytelling e fiction seriale; Antonio Orecchia, docente di Storia dell’Italia contemporanea; Mauro Gervasini, docente di Generi cinematografici e selezionatore alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia; Emanuele Marchesi, Head of Development Italian Sky Orginals, Sky Italia e Davide Serino, sceneggiatore di M – Il figlio del secolo.