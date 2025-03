Piccolo Trofeo Binda, doppietta olandese: Megan Arens vince in solitaria

Si è aperta con una doppietta “orange” la giornata dedicata al ciclismo femminile di Cittiglio. L’Olanda ha infatti dominato il Piccolo Trofeo Binda internazionale dedicato alle juniores grazie alle atlete del team Grouwels-Watersley: vittoria in solitaria per Megan Arens e secondo posto per la compagna di squadra Sydney Swierenga, brava a superare allo sprint per la piazza d’onore la nazionale svizzera Anja Grossman.

Le tre atlete sono state le protagoniste della fuga più importante della gara (che rientra nel calendario della Coppa delle Nazioni) scattata alle 9 da Luino. Dopo il loro attacco il gruppo principale ha cercato la reazione ma a metà dell’ultimo giro sul circuito finale della Valcuvia si è arreso.

A quel punto è stata storia a tre con Swierenga che ha lavorato per la compagna prima di perdere contatto sulla discesa di Gemonio. Ma, evidentemente, Arens sapeva di avere la gamba migliore e ai 2 chilometri ha staccato la svizzera e si è involata da sola verso il traguardo di via Valcuvia a Cittiglio dove ha mantenuto una buona manciata di secondi (13″) di vantaggio.

Alle sue spalle si è riformata la coppia Swierenga-Grossman con la olandese che negli ultimi 100 metri ha messo luce tra sé e l’elvetica firmando la doppietta di squadra. Poi, a debita distanza (1’23”), lo sprint del gruppo dopo 72,7 chilometri di corsa. Volata appannaggio della belga Auke De Buysser davanti alla britannica Erin Boothman, poi (6a e 7a) le prime due italiane, Linda Sanarini ed Elisa Bianchi della Burzoni-VO2 Antipasto servito: poi spazio alla corsa principale.