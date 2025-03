Promosso da “unaltrastoriaVArese”, in collaborazione con Sharazade e Rete Varese Senza Frontiere, il permanente e diffuso “festiVAlettura” si arricchisce di una nuova rassegna, “Grande Giallo Varese”. L’intenzione degli organizzatori è la presentazione delle migliori produzioni del genere, scrittori e scrittrici dall’Italia e non solo.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 4 aprile 2025, ore 18, presso la sede di “unaltrastoriaVArese” e Rete Varese Senza Frontiere, via Francesco Del Cairo 34, Varese, per la presentazione dell’antologia “Delitti di lago 8” curata da Ambretta Sampietro per i tipi di Morellini Editore. Oltre alla curatrice, e con il coordinamento di Giuseppe Musolino, saranno presenti e interverranno Paolo Cervini, Giorgio Maimone, Fiammetta Murino Rossi (Italia) e Francesca Battistella, Sergej Roic e Dario Galimberti (Svizzera).

Come scrive la curatrice nella prefazione, “l’ottavo volume della serie “Delitti di lago” esce a dieci anni di distanza dall’uscita del primo. La formula è sempre di raccogliere venti racconti gialli ambientati in una località di lago reale scelta dagli autori. L’importante (…) anniversario coincide con il ventesimo compleanno della casa editrice diretta da Mauro Morellini che ha vissuto in questo progetto, lo ha sostenuto e fatto crescere facendolo anche diventare una collana letteraria che, oltre alle antologie, comprende romanzi con le stesse caratteristiche Hanno contribuito venti autori, quasi tutti professionisti della scrittura o che hanno già pubblicato altre opere. Alcuni sono presenti in tutte e otto le edizioni e altri si sono uniti strada facendo portando il loro entusiasmo e la loro passione. I racconti di questa edizione sono quasi tutti ambientati sui laghi di Piemonte, Lombardia e Canton Ticino con un’escursione in Canada sul lago Ontario. Non tutti i delitti si consumano, in un paio di casi chi indaga riesce a sventare i piani criminali”.

Il lago, dunque, come scrigno di segreti, vicende sinistre e spesso tragiche, cornice ideale per ambientare storie delittuose, scena di crimini. Come scrive Francesca Nicolò, Delitti di lago 8 raccoglie racconti scritti da autori diversi e multiformi. In un crescendo di emozioni vorticose e uniche. Giunto all’appuntamento numero otto, riesce sempre ad essere nuova scoperta ad ogni capitolo. E nella lettura avviene quella che considero una magia meravigliosamente unica. Si immagina di osservare un panorama, leggendo il libro, scoprendo sempre nuove angolazioni e spunti di pensiero. Aneddoti, curiosità e tradizioni legate al territorio che troppo spesso diamo per scontato e non apprezziamo mai abbastanza. Gli autori di questo sono, in ordine di apparizione: Giuseppe Battarino, Francesca Battistella, Angela Borghi, Mercedes Bresso, Ildo Brizi, Fabrizio Catalano, Paolo Cervini, Emilia Covini, Federica Cunego, Dario Galimberti, Erica Gibogini, Riccardo Landini, Giorgio Maimone, Fiammetta Murino Rossi, Elda Pianezzi, Alberto Pizzi, Sergej Roic, Patrizia Rota, Alessia Sorgato e Paola Varalli. Autori con stili assolutamente diversi che si avvicendano in un perfetto equilibrio e creando un gioco di suspense unico e profondamente originale. Finita l’opera, ne arriva un’altra pronta a trasportare il lettore in una nuova avventura. Alla base, l’idea geniale di raccogliere scrittori e raccontare il lago sotto una lente diversa e suggestiva. Unica nel suo genere e profondamente coraggiosa.

Va ricordata l’iniziativa benefica che permea l’opera il cui ricavato delle vendite sarà devoluto all’assicurazione “Gemma Rara” per lo studio e la ricerca delle malattie genetiche rare. http://www.lagemmarara.org

Raccontarvi le trame sarebbe un delitto all’opera stessa e pertanto vi invito alla presentazione, venerdì 4 aprile alle ore 18, in via del Cairo 44. All’interno della rinomata rassegna FestiVAlettura sarà possibile acquistare il libro. Una storia già raccontata non è un mistero per nessuno, scoprire il senso di ogni libro è la vera scoperta di ogni lettore. Ed uno dei motivi per cui non potrei vivere senza leggere.