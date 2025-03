Scontro tra due auto nel tratto di Provinciale tra Gavirate e Cocquio: tre persone coinvolte

L’elisoccorso è atterrato questo pomeriggio, sabato 1 marzo, poco prima delle 17 per un incidente che ha coinvolto due auto. Lo scontro è avvenuto lungo la provinciale 1, nel tratto tra le rotonde di Gavirate e di Cocquio.

Tre le persone coinvolte : una giovane di 27 anni e due uomini di 31 e 60. Per loro il trasporto in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco oltre a due ambulanze, una della Croce Rossa di Gavirate e una dell’SOS di Travedona.

Pesanti le ripercussioni alla circolazione lungo il tratto di strada.