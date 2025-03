Sei nuovi direttori di struttura complessa in Ats Insubria

Il direttore generale di Ats Insubria Salvatore Gioia ha nominato nuovi direttori di strutture compesse.

«Dall’inizio del mio mandato – commenta il DG – sono state avviate le procedure dei concorsi per selezionare sei nuovi direttori di strutture complesse. Si tratta di professionisti con comprovata esperienza nel sistema socio sanitario regionale, che vanno a supportare la squadra di ATS in una visione condivisa e volta a migliorare costantemente la qualità delle attività che svolgiamo nell’alveo della mission dell’Agenzia, mettendo sempre al centro le esigenze del territorio; permettendoci di rafforzare ulteriormente sia le sinergie interne, che quelle con i diversi soggetti del sistema sanitario territoriale e con le comunità territoriali».

I profili dei nuovi direttori nominati.

Marco Abbiati, medico specializzato in Tossicologia Medica presso l’Università di Pavia, inizia la sua carriera come Medico Fiscale del Distretto di Luino. Dal 2002 si occupa di appropriatezza sanitaria e successivamente sociosanitaria. Dal 2024 è referente per ATS Insubria nel Gruppo di Lavoro Multiprofessionale regionale per le attività di supporto tecnico alla Rete territoriale della DG Welfare. Dall’8 gennaio 2025 è Direttore della SC che gestisce le attività di accreditamento, vigilanza e appropriatezza sulla rete di offerta sociosanitaria e sociale.

Caterina Cecchino è Direttore della SC PSAL Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dal 1° maggio 2024. Laureata in Medicina e Chirurgia è specializzata in Medicina del lavoro. Esperta in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro è impiegata nella PA dal 2007. Ha lavorato come Medico competente aziendale in realtà private e partecipato a progetti regionali e nazionali sempre in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Chiara Faccin, Direttore della SC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche; è Medico Veterinario specializzato in Miglioramento Genetico degli Animali Domestici e in Allevamento, Igiene, Patologia delle Specie Acquatiche e Controllo dei Prodotti Derivati. Con il ruolo di Dirigente Veterinario, dal 2006 ha ricoperto incarichi per il Ministero della Salute e il SSR Lombardo svolgendo attività inerenti sanità animale, sicurezza alimentare, prevenzione e partecipando a diversi gruppi di lavoro e commissioni a valenza aziendale e regionale.

Maria Letizia Gambino, Direttore della SC Epidemiologia Gestione DWH e Flussi Informativi erogatori sanitari e sociosanitari, svolge attività di supporto alla Direzione Strategica per la programmazione sanitaria attraverso analisi e monitoraggi epidemiologici della salute della popolazione, e assicura la gestione unitaria dei flussi informativi regionali sanitari e sociosanitari. Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia, ha un’esperienza lavorativa che conta numerose pubblicazioni e partecipazioni a congressi nazionali e internazionali.

Marzia Molina, laureata in Ingegneria Civile dei trasporti al Politecnico di Milano, dove ha conseguito anche un Master di II livello in “Polis Maker”, dal 1996 è dipendente pubblica, prima in Amministrazioni Comunali si è occupata di Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzioni e Lavori Pubblici Enti Locali come responsabile dell’ufficio tecnico, poi, dal 2019, in ATS ha sostituito il Direttore della SC GTP prima come ff e ora come supplente si occupa della gestione del patrimonio edilizio dell’Agenzia.

Donatella Vasaturo, Direttore SC Pianificazione e percorsi Sociosanitari Integrati dal 1° marzo 2025, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, ha ricoperto numerosi incarichi di Direzione, sin dal 2006, tra i quali si annovera anche quello di Direttore Sociosanitario presso la ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo nel triennio 2016-2019. Il percorso sviluppato in 45 anni le ha consentito di raggiungere un’importante esperienza professionale nell’ambito delle progettualità territoriali e dell’integrazione dei processi socio-sanitari.