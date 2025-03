Il consigliere comunale leghista varesino Stefano Angei è stato eletto membro della Consulta di ANCI Giovani. «È un grande piacere per me, oltre che un onore essere stato eletto membro della Consulta di Anci giovani – Dichiara Stefano Angei vicecapogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Varese – Un ringraziamento particolare alla mia sezioni della Lega di Varese, al Segretario Bordonaro e alla segreteria Provinciale, in particolare al segretario Andrea Cassani per avermi sostenuto in questo percorso, oltre che al movimento giovanile della Lega».

«Anci giovani è un’importantissima realtà che associa giovani amministratori da tutta la Lombardia, esservi parte attiva sarà per me motivo di ulteriore impegno nella mia attività amministrativa – prosegue Angei – da federalista convinto, ritengo che i comuni siano l’ente più importante in assoluto. Sono infatti il primo organo a cui i cittadini si rivolgono per avere risposte concrete».

La Consulta Giovani di ANCI Lombardia è un organo dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani dedicato agli amministratori locali under 35 della regione. La sua missione principale è rappresentare e supportare i giovani amministratori, favorendo lo scambio di esperienze e promuovendo la formazione di una nuova classe dirigente locale. Attraverso attività formative, eventi e iniziative, la Consulta mira a coinvolgere i giovani nelle politiche pubbliche, contribuendo allo sviluppo delle comunità locali e alla definizione delle politiche dell’ANCI.