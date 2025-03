Trofeo Binda, le strade chiuse tra Luino, Cittiglio e la Valcuvia

Il Trofeo Binda è una delle maggiori corse di ciclismo femminile al mondo: fa parte infatti da molti anni dell’UCI Women’s World Tour (il principale circuito internazionale) e quest’anno si disputa nella giornata di domenica 16 marzo preceduto, al mattino, dalla gara juniores inserita nel calendario della Coppa delle Nazioni.

In occasione delle gare sono, come di consueto, previste diverse limitazioni – momentanee o permanenti – alla circolazione sulle strade interessate dal passaggio delle atlete. I punti più critici sono quelli di Luino, sede delle partenze, di Cittiglio dove è posizionato il traguardo e della Valcuvia dove è disegnato il circuito finale. Ecco dunque le disposizioni sulla viabilità.

LUINO

Sabato (dalle 12 alle 18)

Divieto di sosta e rimozione forzata nell’area Svit Interna.

Domenica (dalle 6 alle 14)

Divieto di sosta e rimozione forzata nelle aree: Svit Interna; ex Varesine; via XV Agosto; via Comi; via Sereni (tratto compreso tra largo

Galvaligi e via XV Agosto); largo Galvaligi; piazzale Marconi (stalli di sosta antistanti i civici 14 e 16); corso XXV Aprile (lato civici pari e parcheggi antistanti i civici 81-83-83/A).

Domenica (dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 12,15 alle 13,15)

Divieto di circolazione: via XV Agosto; viale Dante; viale Amendola; piazzale Marconi; corso XXV Aprile; piazza Risorgimento; via Fornara.

A queste disposizioni si aggiungono tra le 6 e le 14 il doppio senso di circolazione in largo Galvaligi e l’obbligo di svlota a sinistra in piazza Serbelloni all’intersezione con largo Galvaligi. La circolazione sarà inoltre completamente interdetta da e per Luino 15′ prima delle partenze delle gare (fissate per le ore 9,00 e le ore 12,45) e fino a quando transita l’automezzo con il cartello di “Fine Corsa Ciclistica”.

CITTIGLIO

Da sabato pomeriggio a domenica (fine gara): chiusura totale di via Valcuvia – sede del traguardo – dal “Rondò” al centro storico di Brenta. Consentito il passaggio dei mezzi di soccorso.

Domenica: chiusura di via Marconi per la sosta di bus e mezzi delle squadre; chiusura parziale del parcheggio dell’ospedale (eccetto residenti e autorizzati).

VALCUVIA

Domenica (dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 14,00 alle 17,00)

Chiusura al traffico delle strade su cui è tracciato il circuito finale della corsa, un anello di circa 17 chilometri che attraversa i comuni di Cittiglio, Brenta, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Orino, Azzio e Gemonio. La viabilità interna nei vari paesi resta libera (chiusi solo i tratti interessati dalla corsa).

IN GENERALE

La regola dei 15′ è valida per tutto il percorso. In base alle tabelle orarie della gara, la circolazione veicolare sul percorso sarà fermata 15′ prima del transito delle atlete (e aperta al passaggio del veicolo con l’indicazione “Fine gara ciclistica”) con l’eccezione del circuito finale.

PERCORSI ALTERNATIVI

L’organizzazione ha predisposto una serie di percorsi alternativi per raggiungere sia l’ospedale di Cittiglio sia le diverse località che si trovano intorno al percorso a partire da quelle principali (Laveno Mombello, Luino,Gavirate/Varese). In questo senso saranno sfruttate strade come la SP1 e le arterie che portano verso il Lago Maggiore passando da Caravate e Sangiano.

I volontari della Cycling Sport Promotion, società che organizza l’evento, hanno posizionato con diversi giorni di anticipo i cartelli di segnalazione così da rendere note per tempo tutte le variazioni alla viabilità nelle zone interessate il passaggio delle atlete (che sono comunque molto simili a quelle degli anni scorsi).