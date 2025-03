Vincenzo Quagliata confermato alla guida di Forza Italia a Lonate Pozzolo

Il 9 marzo in una sala del World Trade Center Malpensa Airport si sono tenuti i lavori del congresso di Forza Italia di Lonate Pozzolo, che ha riconfermato, per acclamazione e per il prossimo triennio, Vincenzo Quagliata quale segretario cittadino.

“L’assemblea, dopo il discorso introduttivo del presidente Giuseppe Licata, new entry in Forza Italia e già consigliere regionale, ha visto numerosi interventi tra cui quello di Giuseppe Taldone vicesegretario regionale, di Simone Longhini segretario provinciale, di Rosa Tagliani segreteria regionale di Azzurro Donna – movimento femminile di Forza Italia, di Elena Carraro sindaco di Lonate Pozzolo e di altri tra cui UdC (Mario Volontè) e FdI (Andrea Colombo) che non hanno fatto mancare la loro vicinanza. Ovviamente presenti i consiglieri Elisa Guaitoli , Edoardo Monti e Maria Patrizia Bonavitacola e gli assessori Raffaella Bandera e Gennaro Portogallo oltre a tutta la squadra che, con Quagliata, formerà la segreteria cittadina.

Tra i tanti presenti anche il consigliere provinciale Enrico Vettori, i segretari cittadini Armando Mantovani (Lega) Antonio Patera (UdC) insieme a molti amici, sostenitori e simpatizzanti”.

“Ecco dunque che FI si riconferma, a Lonate Pozzolo, una importante forza politica, un punto di riferimento con persone attive e che ha seguito e partecipazione. Tutto questo perché ha idee e le porta avanti con lavoro, amore e attività di qualità. Quagliata è coadiuvato da un gruppo coeso, che si confronta costruttivamente, aperto al dialogo e che vuole portare a maturazione i progetti con intelligenza e convinzione”.

“Il suo è un obiettivo sfidante: crescere e coinvolgere sempre più persone nelle attività di partito, favorendo inclusione e partecipazione attiva e propositiva. C’è apertura a donne, giovani e anziani, a tutti insomma, indipendentemente dai ceti e dai luoghi di provenienza, perché Forza Italia, anche a Lonate Pozzolo, rappresenta l’area moderata, popolare, di centro, progressista, ma anche conservatrice, perché nasce dalla libertà, nella libertà e per la libertà.

Una comunità moderna, libera, giusta, prospera e solidale sono alcuni dei punti del suo discorso programmatico, nel quale Quagliata ha ribadito l’orgoglio di appartenere ad un movimento a carattere popolare, che vuole unire e portare società locale e quindi il paese e le frazioni verso un futuro migliore sempre nel nome della legalità, con un’attenzione ai valori liberali, alla famiglia, al lavoro, all’ambiente. Comunità e persone sono sempre al centro anche a Lonate Pozzolo e per riuscire a tenerli tali si deve preservare la dignità, la responsabilità, l’eguaglianza di fronte alla legge, la giustizia giusta, la solidarietà e la sussidiarietà che, tra l’altro, sono anche i fondamenti della grande famiglia politica del Partito Popolare Europeo in cui Forza Italia si riconosce.

E ancora collaborazione e vigilanza sui lavori e sulle attività dell’Amministrazione lonatese (area centrodestra) che il suo gruppo sostiene, insieme a FdI, Lega, UdC e che stimola con costante determinazione affinché porti avanti il programma elettorale. Un impegno a non deludere i sostenitori e chi ha dato la propria fiducia”.

“Ecco che impegno, idee, trasparenza e spirito di servizio, ma anche cuore e entusiasmo, che in effetti non mancano, sono le basi sulle quali, tutto il gruppo forzista lonatese, fonderà la crescita di un partito che a Lonate conta già un grande seguito”.