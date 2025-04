Due mesi, cento eventi, quattromila persone: numeri da record per il viaggio di Materia

Con marzo si chiudono i primi due mesi di vita pubblica di Materia. Dal primo di febbraio, nello spazio culturale, multifunzionale e sede di Varesenews a Castronno, sono stati realizzati un centinaio di iniziative tra gli eventi serali, spettacoli, feste, corsi e incontri di vario genere.

Oltre quattromila persone sono entrate dalle porte dell’ex scuola di Sant’Alessandro facendo rivivere gli spazi. Il piccolo borgo del comune di Castronno è così diventato uno dei luoghi più popolari del momento. I viaggi, l’ambiente, il cinema, la musica, i libri, diversi temi sociali sono stati gli argomenti trattati con ospiti di grande prestigio. Tra questi Davide Van de Sfroos, Matteo Della Bordella, Andrea Vitali, Mario Calabresi, Carlo Meazza. Numerosi giornalisti tra cui Francesca Milano di Chora media, Luca Tremolada del Sole 24ore, Marianna Bruschi di Sky.

Un insieme di proposte per pubblici molto differenti tra loro. Gli eventi serali aperti al pubblico sono stati una parte delle attività perché Materia ha ospitato anche iniziative dedicate al mondo economico e sociale. Confapi, Confcooperative, Libera, Slow food, il Csv Insubria insieme con le realtà che compongono la società editoriale tra cui Confindustria, Confartigianato, Cgil, Cisl, Uil, le Acli, Elmec informatica hanno scelto Materia per proporre momenti diversi di formazione e divulgazione. Importante anche la relazione con le università e diverse scuole della provincia diventando così un vero laboratorio con progetti di tirocinio e stage.

«Siamo molto contenti e grati per la risposta arrivata in questo primo periodo. – Ha affermato Marco Giovannelli, direttore di VareseNews – Stiamo andando nella direzione che ci eravamo dati durante tutto il percorso preparatorio. Materia è un progetto partecipato che insieme al lavoro del giornale apre le porte alle comunità e queste stanno rispondendo con entusiasmo».

La nuova sede ha aperto le porte al mondo associativo e a guidare questo percorso è l’associazione Anche io nata nell’agosto del 2024 e guidata da Ilaria Notari vera anima di Materia. «Questo spazio si sta rivelando un vero e proprio laboratorio: ci permette di tornare a interrogarci su quali siano davvero le esigenze e gli interessi delle persone, valorizzando ciò che già esiste e favorendo nuove connessioni. La partecipazione dei giovani è vivace e stimolante, porta con sé energia nuova. Ambiente e musica sono tra i temi che suscitano maggiore entusiasmo».

Intorno a Materia stanno nascendo nuovi progetti che coinvolgono anche le amministrazioni comunali. «La scelta di affidare la conduzione dei locali dell’ex scuola Marconi a una realtà che proponesse iniziative per i cittadini si è rivelata giusta. – Commenta il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri – Materia porta valore al nostro territorio perché permette alle persone di trovare spazi belli e tante iniziative a cui partecipare. È un piacere passare dal borgo e vedere tanto movimento e tanto entusiasmo».

A Materia fervono i lavori per preparare la stagione all’aperto, ma intanto è pronto il calendario delle proposte per il mese di aprile.

IL PROGRAMMA DI APRILE

Ad aprile, Materia propone un calendario ricchissimo di appuntamenti tra viaggi, arte, parole e impegno civile, mantenendo quella formula che unisce leggerezza e profondità, scoperta e ascolto, con ospiti sempre diversi e spunti capaci di parlare a pubblici trasversali.

Mercoledì 2: In bicicletta attraverso la Patagonia: il docufilm di un viaggio tra Cile e Argentina

Fernando Galasso ed Enrico Salviato raccontano il loro secondo viaggio in bicicletta in Patagonia cilena e argentina. Un film che attraversa paesaggi spettacolari, sterrati infiniti e territori di rara bellezza, ripercorrendo un’esperienza unica su due ruote

Giovedì 3: “Occhi di riso occhi di Luna”

Alessandra Baruffato, presidente dell’associazione DAUN, è impegnata a promuovere l’inclusione per le persone con disabilità. Presenta il suo primo libro che racconta la storia con sua figlia.

Venerdì 4: Varese Vibez: rap e sax in un viaggio tra passato e futuro dell’hip-hop

Il rap di Varese a confronto: Marco Male, con il suo flow pulito e introspettivo, e i Time Travelers, duo che fonde l’Hip-Hop old school con le sonorità del sassofono, si esibiranno in un talk show dal vivo tra domande, risposte e brani inediti

Lunedì 7: Kensington, un anno dopo: Chris Galbiati ci racconta l’inferno del fentanyl

Un anno fa ha documentato la città degli zombie. Ora è tornato a Kensington Avenue per vedere cosa è cambiato. Chris Galbiati ci porta tra le strade di Philadelphia per raccontarci, con immagini e testimonianze, l’impatto devastante del fentanyl

Martedì 8: Via da Milano per un turismo sostenibile treno + trekking

Con il suo canale dal 2019 Pierre D’Alfonso a Materia porta alla scoperta di villaggi di montagna, sentieri sul mare, ma anche campagne a due passi dalla città. “Oggi anche tanti influencer della montagna parlano di ‘luoghi a mezz’ora di macchina’ da Milano. E perché non in treno?”

Mercoledì 9: Verso il Giubileo 2025: immagini e percorsi di fede

Un viaggio tra immagini, parole e riflessioni per raccontare il Giubileo 2025. Attraverso una proiezione speciale e altri momenti di condivisione, esploreremo il significato del pellegrinaggio, della spiritualità e dell’incontro.

Incontro con don Marco Casale, parroco di Gavirate e Presidente Coop. San Luigi e mons. Davide Milani, segretario generale Fondazione Pontificia Gravissimum educationis

Giovedì 10: Giancarlo Sangregorio: 100 anni tra la pietra, il legno, i luoghi

Una serata alla scoperta dell’arte, la vita e l’opera dello scultore

In occasione del centenario della nascita di Giancarlo Sangregorio, una delle figure più significative della scultura contemporanea, una serata speciale dedicata alla celebrazione della sua vita e della sua opera attraverso il racconto di chi lo ha conosciuto ed oggi studia il suo lavoro.

Sarà inoltre presentato il ricco programma di eventi che attraverserà il territorio tra la provincia di Varese, Milano, il Piemonte e il Canton Ticino, coinvolgendo luoghi legati alla vita e all’attività dello scultore.

Con Francesca Marcellini e Lorella Giudici e la testimonianza di Silvio Monti, Pietro Pirelli e altri amici e artisti

Venerdì 11: Tashi: un viaggio tra musica, mare e memoria

Tashi viene dalla solitaria provincia milanese. È lì che “trova” il mare: un luogo unico ed infinito, lo specchio dove riflettere pensieri, ricordi e paure. Dopo aver calcato il palco del Circolo Magnolia per la CBCR Night di RockIt, con la sua chitarra a Materia ripercorre la sua rotta e veleggia verso il futuro.

Sabato 12 Dalle 14:30 alle 18:00

Stendipanni Chic, il mercatino solidale di Mamme in cerchio

Una selezione di abiti, scarpe, libri e oggetti per grandi e piccoli, tutti usati ma in perfette condizioni. Un mercatino solidale dove lo stile incontra la cura, per sostenere la maternità e le famiglie in difficoltà.

Lunedì 14: La cucina in viaggio

Un serata con The bluebird kitchen, ovvero Francesca Giovannini. Tante ricette principalmente vegetali insieme a qualche consiglio di viaggio, sulla casa e su come iniziare un percorso verso uno stile di vita più consapevole e sostenibile.

Martedì 15: I ribelli della radio a 50 anni dalle prime emittenti libere

Passaggi di microfono tra i protagonisti di una stagione storica e la riflessione su dove sta andando la radio.

Radio Varese, Radio Lupo Solitario, Radio Missione Francescana, Radio Popolare

Mercoledì 16: Dentro i colori del Jazz: viaggio nella musica di Gianluigi Trovesi

Un documentario tra storia, suoni e grandi protagonisti del jazz italiano.

Interviste e concerti raccontano il panorama jazzistico italiano con artisti come Gaslini, Bollani, Rava, Fresu e Gianni Coscia. Dopo la proiezione, Cesare Camardo presenterà il suo prossimo progetto: un volume sui concerti rock e jazz dal 1986 al 2024.

Giovedì 17: Panorami Sotterranei. Viaggio nelle Grotte del Campo dei Fiori

Incontro con Luana Aimar e Antonio Premazzi per conoscere un pezzo di storia varesina sulla scoperta e la documentazione delle grotte del Campo dei Fiori. Uomini, gruppi speleologici, spedizioni, litigi e intuizioni si intrecciano sullo sfondo di contesti storici che vanno pian piano mutando e che talvolta dettano le regole di una ricerca che, iniziata alla fine dell’Ottocento, prosegue ancora ai giorni nostri.

Venerdì 18: Riccardo Ceratti in concerto

Il cantautore e polistrumentista di Somma Lombardo Riccardo Ceratti suona e racconta il suo repertorio composto da canzoni e ballate. I temi e i testi dei brani composti da Ceratti spaziano dal personale all’universale: da don Lorenzo Milani agli operai, da eventi che hanno segnato la storia d’Italia come la strage di Bologna a figure come Falcone e Borsellino.

Martedì 22: La vita degli aeroporti. Piccoli atterraggi in un mondo sospeso

Luciano Bolzoni presenta La vita degli aeroporti, un libro che esplora questi luoghi sospesi tra partenza e arrivo, attesa e movimento. Un viaggio tra geografia, tempo e umanità per raccontare il fascino nascosto di spazi che non dormono mai e le storie di chi li attraversa

Mercoledì 23: Tutto iniziò con gli elefanti allo zoo: la storia di YouTube

Il 23 aprile 2005, veniva caricato il primo video su YouTube: un semplice filmato di 18 secondi intitolato Me at the zoo, che avrebbe dato il via a una delle più grandi rivoluzioni digitali di sempre. Da allora, la piattaforma ha trasformato il modo di comunicare, intrattenere e raccontare storie.

Per celebrare questo anniversario, una serata aperta a tutti, in cui gli youtuber saranno i veri protagonisti.

Giovedì 24: Paesaggi di resistenza

Italo Calvino e I sentieri dei nidi di ragno, Beppe Fenoglio ed il suo Partigiano Johnny, Luigi Meneghello e I piccoli maestri: tre grandi scrittori, tre partigiani, tre grandi storie, che hanno avuto luogo in tre scenari differenti. Le fotografie di Carlo Meazza e i testi di Enzo R. Laforgia ci riportano sulle Alpi ligure, nelle Langhe e sull’Altopiano di Asiago, facendoci riscoprire la potenza e l’attualità di quelle pagine a ottant’anni dal 1945.

Lunedì 28: L’Italia in bici: 100 spettacolari itinerari

Incontro con Monica Nanetti che racconta le ciclovie d’Italia, l’atlante imperdibile per gli amanti della bicicletta e per chi si sta avvicinando al mondo delle due ruote. Un viaggio lungo 100 ciclovie adatte a tutti i tipi di ruota. In un unico volume tutte le migliori “vie verdi” da sfogliare, per sognare e programmare il prossimo viaggio in bici.

Martedì 29: La musica è un lampo

Un viaggio nella memoria musicale di Stefano Senardi, dalla scintilla infantile di Piccolissima serenata e Torero ai dischi che hanno segnato la sua adolescenza, dai Rokes ai Nomadi, fino all’amore definitivo per la musica scoccato con un album doppio dei Beatles. Un racconto tra passione, cultura e storia, dagli anni di piombo alle atmosfere più leggere degli anni Ottanta