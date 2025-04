Finale in grande stile per la Stagione Musicale Comunale di Cassano Magnago con concerto e presentazione del restauro della chiesa di San Giulio

Ultimo appuntamento con la diciannovesima Stagione Musicale Comunale di Cassano Magnago. Domenica 13 aprile 2025, alle 17.30, presso l’ex chiesa di San Giulio (via San Giulio 198), si terrà l’evento conclusivo del ciclo di concerti che ha accompagnato il pubblico cassanese per tutta la stagione.

Oltre alla musica, la serata sarà arricchita da un momento dedicato all’arte e al patrimonio culturale locale.

Al termine del concerto è infatti in programma la presentazione del progetto NOTE D’ARTE – “San Giulio, il restauro tra alta tecnologia e tradizione”, con la proiezione di un video a cura di Salvatore Napoli di CORES4N srl. Un’occasione per scoprire da vicino il lavoro di recupero e valorizzazione di un bene architettonico di grande valore storico e simbolico per la città.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.