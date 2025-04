I vigili del fuoco soccorrono un cagnolino caduto in una fossa biologica a Fagnano Olona

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 aprile, alle ore 17, i Vigili del Fuoco di Varese sono intervenuti nel Comune di Fagnano Olona, in via Tenore, per un’operazione di salvataggio che ha visto protagonista un cagnolino, fortunatamente tratto in salvo grazie al tempestivo intervento delle squadre specializzate.

L’animale, un cane di nome Tobia, era accidentalmente caduto all’interno di una fossa biologica di un allevamento ormai dismesso. La situazione si è rivelata subito complessa, ma i Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno iniziato un minuzioso e delicato lavoro di recupero per evitare qualsiasi ferita o trauma all’animale, cercando al contempo di non spaventarlo e sono riusciti a liberare Tobia senza arrecargli danno.

Dopo il salvataggio, il cagnolino è stato prontamente affidato ai suoi proprietari, che abitano nelle vicinanze. La situazione si è conclusa con un lieto fine, grazie al lavoro di squadra e alla prontezza dei soccorritori.