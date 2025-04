Maltempo, Vco tra le province più colpite: oltre 70 interventi in 24 ore, frane e fiumi esondati

Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco piemontesi per far fronte al forte maltempo che sta colpendo l’intera regione. A fronte dell’intensificarsi dell’emergenza, il direttore regionale dei vigili del fuoco ha disposto il raddoppio dei turni operativi in tutte le province del Piemonte, per garantire una risposta tempestiva ed efficace alle numerose richieste di soccorso.

Galleria fotografica Verbano Cusio Ossola flagellato dal maltempo 4 di 5

Tra le zone più colpite c’è il Verbano-Cusio-Ossola, dove l’ondata di maltempo ha provocato danni significativi. Nella notte sono stati effettuati 36 interventi dal comando provinciale del VCO, che si sommano ai 41 portati a termine nella sola giornata di ieri, giovedì. Un bilancio che testimonia la gravità della situazione e l’enorme impegno messo in campo dalle squadre di soccorso.

Frane, smottamenti ed esondazioni stanno interessando vaste aree del territorio provinciale. Si segnalano in particolare: una frana tra Bannio, Anzino e Calasca Castiglione, un’altra in località Fornace, una in zona Pestarena, uno smottamento in borgata Baceno e una frana a Vagna. Ulteriori distacchi si registrano nel fiume Riale al Gabbio, dove si è verificata un’esondazione, così come nel torrente Tocetta. Anche la strada statale 549 per Macugnaga è stata interessata da dissesti.

Attualmente risultano aperti 25 Centri Operativi Comunali (COC) nella provincia, segnale dell’elevato stato di allerta. Le squadre dei vigili del fuoco, numerose e costantemente in azione, continuano a operare su una decina di interventi ancora in coda.

La situazione resta monitorata minuto per minuto, con l’auspicio che il miglioramento delle condizioni meteo possa facilitare il lavoro dei soccorritori e riportare alla normalità i territori colpiti.