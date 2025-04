Pedalarcultura: bici, arte e natura con picnic finale

Domenica 4 maggio torna Pedalarcultura, l’iniziativa della Bottega del Romeo di Ispra, alla scoperta del territorio tra i laghi: la giornata in bici – con partenza e arrivo dalla Bottega, in piazza San Martino – prevede un itinerario all’insegna della natura, del paesaggio e dei colori della primavera, con alcune soste presso le opere della mostra diffusa dedicata a Giancarlo Sangregorio.

La pedalata prevede una sosta a Taino, al centro dell’Olmo, e a Sesto Calende alla Fondazione Sangregorio: nel bellissimo parco verrà proposto un picnic a base di prodotti tipici e curato da Natura in Moto.

Costo di partecipazione: 25 euro tutto compreso (pranzo, visite guidate, assistenza), 18 euro per i minori di 15 anni.

Le iscrizioni si raccolgono in bottega o al 3488516760 fino al 2 maggio compreso. Possibilità di noleggio bici ed ebike su prenotazione (costo 5 euro per le bici, 10 euro per le ebike).

Ritrovo ore 9.45, fine attività alle 17.