Prevenzione e solidarietà, a Busto Arsizio una giornata speciale con i Lions

Il Lions Day vuole donare visibilità alle attività di un’associazione di volontariato attiva dal 1917. Realtà che gode tutt’ora di ottima salute : oltre 1.400.000 soci in 210 Nazioni, 40.000 in Italia.

Come ogni anno, domenica 13 aprile i Lions Club di tutto il mondo celebrano la loro giornata.

Nel Distretto 108 Ib1 a cui appartiene la III Circoscrizione, che comprende 23 Lions Club , 4 Leo Club e 6 Club Satelliti, dalla Valle Olona sino a Saronno, includendo Busto Arsizio, Legnano, Parabiago, San Giorgio su Legnano, San Vittore, Olgiate Olona, Rescaldina, si terranno manifestazioni di varia natura con un coinvolgimento partecipativo della cittadinanza.

A Busto Arsizio in particolare si svolgeranno due eventi, entrambi patrocinati dal Comune di Busto Arsizio.

Al mattino a partire dalle ore 08.30, con ritrovo presso il cortile del comune di Busto Arsizio, avrà inizio la manifestazione di auto d’epoca. Manifestazione giunta ormai alla 11° edizione, che tanto interesse ha sempre suscitato, grazie alla straordinaria bellezza delle auto presentate dagli appassionati del GAMS (Gallarate Auto e Moto Storiche). L’evento si concluderà alle ore 11.30 in piazza San Giovanni con l’esposizione delle auto partecipanti alla manifestazione.

Nel pomeriggio, in piazza Santa Maria dalle 14.00 alle 17.30 saranno presenti diversi stand in cui i Lions Club presenteranno le principali iniziative in corso. Chi vorrà, potrà inoltre consegnare gli occhiali da vista non più utilizzati. Quello che per noi diventa rifiuto viene portato a nuova vita per essere di grande aiuto ad altri. In poco più di 20 anni, solo in Italia sono stati oltre 4 milioni gli occhiali usati raccolti e distribuiti alle popolazioni più indigenti nel mondo e anche in Italia.

Non mancherà la presenza della Croce Rossa di Busto Arsizio che animerà il pomeriggio con “truccabimbi”, un punto informativo di primo soccorso, una simulazione di intervento in emergenza e il “112 BIMBI” con ambulanza.

Fondamentale come sempre anche la presenza della LILT ( Lega Italiana Lotta Tumori) che effettuerà lo screening gratuito con ecodoppler carotideo. Il messaggio è chiaro: “prevenire è meglio che curare”