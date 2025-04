Rissa e resistenza a Como in centro città, foglio di via per un ventunenne

La Polizia di Stato di Como, a seguito dell’arresto per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale di un 21enne di origini marocchine, operato dall’Arma dei Carabinieri nella notte del 13 aprile appena trascorsa, ha emesso il provvedimento di foglio di via obbligatorio, valido per un anno, nei suoi confronti. Gli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Como, hanno valutato attentamente la posizione del 21enne di origini marocchine arrestato dai Carabinieri l’altra notte in piazza Volta quando, intervenuti per la segnalazione di una rissa, si erano trovato davanti l’uomo che, per aver resistito ai militari era poi stato arrestato.

Dalla relazione tecnica stilata dall’Anticrimine è emerso che l’uomo – ritenuto senza alcun impiego lavorativo, senza una fissa dimora e con alle spalle numerosi precedenti di polizia – frequenterebbe la città di Como al solo scopo di commettere reati o trovare mezzi alternativi di sostentamento per la propria persona. Il Questore di Como Marco Calì, presa in esame la dettagliata relazione, ha firmato ieri, nei confronti del 21enne, un Foglio di Via Obbligatorio valido per un anno, notificato dal personale dell’Arma dei carabinieri all’esito del processo per direttissima.