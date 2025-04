Ritrovato a Milano lo studente scomparso da Garbagnate

E’ stato ritrovato questa notte a Milano Nicola Yuri Bruzzano, il ragazzo di 17 anni di Bollate, è scomparso nella mattinata dell’11 marzo a Garbagnate Milanese, nei pressi del Liceo Russell-Fontana.

Il giovane da 20 giorni non dava sue notizie e la preoccupazione dei familiari li aveva portati a fare appelli alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, mentre i suoi compagni di classe e la dirigenza dell’istituto scolastico di Bollate che frequentava avevano fatto, lo scorso 16 marzo, una marcia silenziosa per stare vicini ai genitori duramente provati e per cercare di convincerlo a tornare.

Il ragazzo , secondo le prime informazioni, avrebbe chiesto aiuto al 112 nella notte per un malore e sarebbe ora ricoverato all’Ospedale San Paolo per accertamenti. Nelle prossime ore dovrà anche essere sentito dain Carabinieri per capire cosa ha fatto in questi 20 giorni e le motivazioni che l’hanno portato a scomparire.