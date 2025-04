Viva è settima all’esordio stagionale in Sicilia

NOTIZIARIO UISP del 23 aprile 2025

VELA – Esordio positivo per Viva sulle acque di Sferracavallo

.

Il Viva Spring Sailing Team è tornato in acqua, inaugurando la stagione 2025 nella splendida cornice di Sferracavallo, in Sicilia. Dal 11 al 13 aprile si è svolta la prima tappa del circuito RS21, che ha visto sfidarsi 30 equipaggi provenienti da 9 nazioni. Un campo di regata tecnico e spettacolare, che ha messo alla prova concentrazione, affiatamento e velocità.

La prima giornata è stata intensa: tre regate disputate in condizioni perfette hanno permesso all’equipaggio targato Uisp di partire con grande grinta. Dopo due prove navigando nelle prime posizioni, una partenza difficile nella terza ha costretto Viva a un recupero complicato dalle retrovie. Un peccato, ma le sensazioni a bordo sono state ottime e hanno dato energia per affrontare il resto del weekend.

Il secondo giorno il vento si è alzato, arrivando fino a quasi 20 nodi, accompagnato da un po’ di onda che ha reso la sfida ancora più entusiasmante. Viva ha portato a casa tre regate combattute, chiuse con i parziali di 10, 4 e 12. Si è mantenuta nella parte alta della classifica, chiudendo la giornata in settima posizione generale. L’affiatamento tra i membri del nuovo equipaggio cresce di prova in prova, così come la velocità della barca. Le partenze restano un punto su cui lavorare, ma il bilancio è decisamente positivo.

La terza e ultima giornata ha visto disputarsi le ultime due prove in condizioni perfette. Viva ha concluso il weekend con un soddisfacente 6° posto assoluto, in una flotta estremamente competitiva. Sferracavallo si conferma un vero gioiello per la vela: paesaggi mozzafiato, accoglienza calorosa e tanto, tanto vento.

Viva ha tratto importanti spunti su cui lavorare in vista della prossima tappa, in programma sempre a Sferracavallo dal 16 al 18 maggio. L’obiettivo? Continuare a crescere, migliorare le prestazioni e divertirsi… sempre con il vento in poppa.

BASKET – Second League, si definisce il tabellone playoff

Nella fascia 1-4 posto, il Phoenix Cantello perde in casa contro Cassano Magnago e scivola seconda nel tabellone playoff coi cassanesi, che malgrado la vittoria rimangono dietro i cantellesi, al terzo posto. Fra Elegy Legnano e Spartans Borgosesia, il successo è preda degli altomilanesi che, complice il ko di Cantello, diventa testa di serie numero 1 del tabellone playoff valevoli la promozione in First League.

Nella fascia fra la quinta e l’ottava piazza, ad Azzate il Basket Buguggiate riceve e sconfigge l’Amatori Basket Trecate con una prestazione convincente e brillante. A Busto i Lions di casa hanno la peggio contro i lacuali degli Svassi Monate, che sbancano il campo di via Samarate di 10 lunghezze.

Nella poule 9-12 posto, vittoria interna per la Kolbe Legnano, che dà il primo dispiacere, in questa fase, alla Virtus Verbania, che cade in via Cavour per 72-61. Successo casalingo per la Virtus Bisuschio, che sconfigge nettamente e meritatamente i Pikes Angera nella sfida di via Franzosi a Besano.

GORILLAS – Una bellissima domenica di Flag Football



Si è svolto domenica 13 aprile al Jungle Field di Varese lo Spring Break Bowl, triangolare di flag football Under 15, valido per il circuito del Campionato Nazionale FIDAF, che ha visto in campo i Gorillas Varese, i Daemons Cernusco e i Blue Stars.

Una giornata intensa, dove i giovani Gorillas – asd affiliata alla Uisp – non sono riusciti a brillare come nelle precedenti uscite. Due sconfitte che raccontano una prestazione un po’ sottotono, con qualche difficoltà sia in attacco che in difesa.

I Blue Stars, cinici e ben organizzati, hanno portato a casa le due vittorie di giornata: i margini per colmare il gap ci sono, e i coach biancorossi hanno già messo nel mirino precise aree di miglioramento, soprattutto sul piano mentale e nella gestione delle fasi di gioco.

Ottima la cornice di pubblico: spalti gremiti, tifo caloroso e un’atmosfera bellissima, fatta di sport, amicizia e fair play. Una menzione speciale va al banco gastronomico.

Prossimo appuntamento per i piccoli Gorillas: domenica 11 maggio, ancora sul campo di casa del Jungle Field, per nuove sfide a cardiopalma. I ragazzi hanno già voltato pagina e sono pronti a dimostrare di che pasta sono fatti.